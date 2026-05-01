Cómo el proyecto Calcatreu revolucionó la vida de la comunidad mapuche Peñi Mapu

Con empleo para jóvenes y formación en marcha, la comunidad originaria Peñi Mapu se integra a Calcatreu y abre nuevas oportunidades de desarrollo en la región sur.

A pocos kilómetros del corazón operativo del proyecto minero Calcatreu , en la zona de Lipetrén Chico , la comunidad originaria Peñi Mapu comienza a experimentar un cambio que durante años pareció lejano. En un territorio atravesado por la historia , la identidad mapuche y la vida rural, la llegada de la actividad minera no solo reconfigura la economía, sino también la relación entre la empresa y quienes habitan estas tierras desde generaciones.

Durante años, la presencia del proyecto fue apenas una referencia lejana para los integrantes de la comunidad. Así lo explicó su lonco, María Valentina Curufil , quien reconoció que durante mucho tiempo no hubo un conocimiento profundo sobre el alcance de la iniciativa.

“Hace casi 30 años que está el proyecto, pero recién hace pocos años empezamos a tener participación. No sabíamos bien a qué venían, qué hacían”, relató en diálogo con LM Cipolletti .

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu Maria valentina Peñi Mapu (1) María Valentina Curufil, lonco de la comunidad Peñi Mapu. Claudio Espinoza

Ese desconocimiento marcó una etapa inicial en la que la comunidad y la empresa transitaron caminos paralelos, sin un vínculo directo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación comenzó a cambiar.

“Después de muchos años empezamos a preguntarnos qué iba a hacer la empresa. Ahí comenzaron a acercarse, a visitar la comunidad, y desde ese momento empezamos a participar”, explicó Curufil.

Ese acercamiento fue clave para construir confianza y abrir un canal de diálogo que hoy muestra resultados concretos.

Proyecto Calcatreu - Reel María Valentina Curufil

Trabajo y oportunidades para los jóvenes

Uno de los impactos más visibles del proyecto en la comunidad Peñi Mapu es la generación de empleo. Actualmente, alrededor de 15 integrantes de la comunidad trabajan dentro del proyecto Calcatreu, una cifra significativa si se tiene en cuenta la escala poblacional.

La comunidad está conformada por más de 48 integrantes directos y alrededor de un centenar de personas si se consideran las familias. En ese contexto, la inserción laboral representa una oportunidad concreta para jóvenes que históricamente tuvieron limitadas opciones de desarrollo en la región.

“El objetivo siempre fue que los chicos tengan trabajo. Por eso la comunidad dijo que sí al proyecto”, sostuvo la lonco.

Pero el impacto no se limita a los puestos actuales. Desde la comunidad se impulsa la continuidad de este proceso mediante la incorporación de más trabajadores y la capacitación de nuevos perfiles.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu Maria valentina Peñi Mapu (2) La comunidad la integran al menos 48 personas directas y un centenar de familiares. Claudio Espinoza

“Le estamos pidiendo a la empresa que siga tomando chicos. También que haya formación para que más puedan entrar”, agregó.

Este enfoque pone en evidencia una mirada estratégica: no solo acceder al empleo inmediato, sino generar condiciones para una participación sostenida en el tiempo.

Un cambio que trasciende la comunidad

Si bien el impacto directo se observa en Peñi Mapu, los efectos del proyecto se extienden más allá de sus límites. La llegada de trabajadores de distintas localidades de la margen sur, el movimiento económico y la circulación de recursos comienzan a generar una dinámica regional más activa.

“Esto no es solo para Lipetrén. También pasa por el pueblo y por otras localidades de la zona. Siempre viene gente de otros lugares a trabajar y eso hace que todo mejore”, destacó Curufil.

En esa línea, el proyecto aparece como un factor de integración territorial, donde la actividad minera conecta distintos puntos de la Región Sur de Río Negro y dinamiza economías que durante años estuvieron marcadas por el estancamiento.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (53) La comunidad brindó su apoyo al proyecto minero, que luego terminó otorgando la licencia social para avanzar. Claudio Espinoza

Expectativas y mirada a futuro

Con el proyecto en marcha, la comunidad mantiene una expectativa positiva sobre lo que vendrá. Aunque con cautela, sus integrantes ven en Calcatreu una oportunidad para mejorar las condiciones de vida y generar un desarrollo más equilibrado.

“Creo que si todo sigue bien, va a haber buenas posibilidades. Hay mucha expectativa, tanto en la comunidad como en el pueblo”, señaló la lonco.

Esa mirada también está atravesada por una dimensión espiritual y cultural. “Ojalá, creo en Dios, que esto va a ser mejor”, expresó.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (63) Además de los 15 integrantes que forman parte del proyecto, hay capacitación para otros que luego podrán aplicar a los procesos de selección. Claudio Espinoza

Un vínculo en construcción

El caso de Peñi Mapu muestra que el impacto de Calcatreu no es lineal ni inmediato, sino el resultado de un proceso que demandó años de diálogo, aprendizaje y adaptación.

Hoy, la comunidad no solo participa, sino que también busca consolidar su lugar dentro del proyecto. La inclusión laboral, la formación de nuevos trabajadores y el fortalecimiento del vínculo con la empresa son parte de una agenda que sigue en construcción.

En la estepa, donde las distancias son largas y las oportunidades no siempre llegan, el proyecto minero abrió una puerta. Para la comunidad Peñi Mapu, esa puerta representa la posibilidad de ser parte activa de un proceso que, por primera vez en mucho tiempo, los incluye como protagonistas.