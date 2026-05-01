Liberaron en el monte al puma que apareció en una casa de Pilcaniyeu

El puma adulto de 60 kilos se había metido en un garaje y mediante un operativo coordinado con guardafaunas, lograron capturar al animal y liberarlo en un entorno natural.

El puma sorprendió a una familia rionegrina, que fue alertada por los "ladridos del perro".

La desconcertante situación tuvo lugar en una vivienda ubicada en pleno centro de Pilcaniyeu , cuando los incesantes ladridos del perro alertaron la presencia de un Puma . El animal adulto de 60 kilos ingresó al garaje y le gruñó al propietario de la casa. Un operativo coordinado con guardafaunas provinciales, Gendarmería Nacional y bomberos voluntarios permitió el rescate del animal y su posterior liberación en el monte.

El Subsecretario de Fauna de Río Negro , Roberto Espósito contó que la notificación de la presencia de l animal llegó temprano desde la Comisaría de Pilcaniyeu . El aviso indicaba que un puma había ingresado a la vivienda y que había quedado encerrado en el garaje , donde la dueña de casa lo aisló para garantizar su seguridad.

A partir de ahí, los trabajadores de Fauna evaluaron la situación y establecieron que la mejor forma para rescatar al animal era esperando. El animal estaba situado en una esquina que concentraba una casa velatoria, un jardín de infantes, una escuela primaria y una secundaria. Ante tanto movimiento en la calle , cualquier intervención podría haber sido peligrosa. Recién cuando la calma de la noche llegó a la localidad, comenzó el operativo de rescate.

El método utilizado fue clave, ya que no se emplearon redes, lazos o jaulas que suelen someter al animal a un estrés innecesario y provocar lesiones. En cambio, los guardafaunas y el personal del Escuadrón 34 de la Gendarmería utilizaron rifles con dardos anestesiantes para sedarlo de forma progresiva y controlada. “Lo que hizo es tranquilizarlo” explicó Espósito.

pumaaa El animal fue trasladado sedado mediante rifles de anestesia.

El puma estaba completamente sano

Una vez que el animal estaba sedado y dócil para su traslado, los veterinarios de Bariloche iniciaron una revisión completa del animal, con el control de su frecuencia cardíaca, estado de las mucosas, presencia de heridas y condición corporal. El diagnóstico es que el animal estaba sano y se trataba de un macho adulto, de entre cinco y siete años.

El puma fue trasladado en camioneta hasta la zona de liberación, con un monitoreo constante. El lugar elegido fue una zona del monte nativo dentro del mismo área de donde provenía el animal, es decir su hábitat natural. La liberación se realizó durante la noche, alejado de los establecimientos ganaderos más cercanos para evitar conflictos con la actividad productiva.

Ya está en el monte el puma que apareció en el centro de Pilcaniyeu

"No es bueno trasladarlo a otro lugar. Ya que los pumas tienen territorios definidos, relocalizarlos lejos de su área puede generar más problemas que soluciones. Una vez depositado en el lugar elegido, esperamos hasta las diez y media de la noche para que el animal se despierte” indicó Espósito.

La zona de liberación del animal fue su hábitat natural

Casos como este, aunque poco frecuentes, no son excepcionales en la región. Los pueblos de la Región Sur y el Valle están rodeados de establecimientos ganaderos y zonas de monte donde el puma es una especie presente.

puma El animal fue trasladado en camioneta hasta el lugar de liberación, su hábitat natural.

Cuando aparecen cerca de zonas habitadas, casi siempre están en busca de alimento, no de personas. "No quiere decir que vaya a atacar", aclaró Espósito, aunque subrayó que son animales silvestres y su reacción ante la presencia humana es de defensa.

Por eso las recomendaciones son claras: no acercarse, no mirarlos fijamente, no intentar ahuyentarlos. Lo que corresponde es avisar de inmediato a Fauna Silvestre, a la Brigada Rural o a la policía, y dejar que los equipos especializados tomen el control.