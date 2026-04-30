Así fue el operativo para sacar a un Puma de una casa de Pilcaniyeu

Los incesantes ladridos del perro alertaron a Marta y Juan Carlos. "Cuando me acerqué, me vio y me gruñó", confesó la mujer.

El puma sorprendió a una familia rionegrina, que fue alertada por los "ladridos del perro".

Justo el Día del Animal , que se celebró este miércoles, unos vecinos rionegrinos recibieron esta sorpresiva e intimidante visita. Tras el asombro y susto inicial, personal de Fauna de Provincia junto a integrantes de la Patrulla Ambiental de Gendarmería Nacional montaron un gran operativo para retirar a un puma de una casa del centro de Pilcaniyeu , a 60 kilómetros de Bariloche .

Es la primera vez que Marta Pichuman y Juan Carlos Montes ven a un puma en su terreno, teniendo en cuenta que la vivienda está ubicada sobre calle Aime Paine en la zona céntrica de la localidad rionegrina.

Fue el miércoles a la mañana cuando los dueños de casa, alertados por los ladridos de la perra , se dirigieron hacia el sector del quincho . Allí, debajo de un estante, estaba el puma, entre asustado y furioso , intentando esconderse.

Luego del pedido de ayuda a las autoridades, llegó un móvil de la Policía de Río Negro y otro el cuartel de Bomberos Voluntarios de esa localidad y al finalizar la tarde, se hizo presente personal de Gendarmería Nacional y de Fauna de Provincia.

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"Cuando me acerqué para ver porque el perro ladraba tanto, el puma me vio y gruñó", expresó Marta, dueña de la casa, en diálogo con El Seis.

"Me recomendaron que cierre el galpón, que no molestemos al animal y esperara la llegada del personal de fauna", agregó la mujer aún impactada por la inédita situación.

Luego de sedarlo, cargaron al puma en una camioneta y falta conocer aún, su destino.

Un caso famoso de un puma querido en la región

La Dirección Nacional de Biodiversidad del ministerio de Ambiente firmó en 2021 la tan ansiada resolución y el puma Pancho finalmente fue trasladado al refugio La Chacra en Cipolletti.

El área gubernamental autorizó la guía de traslado y, tras años de espera, el animal pudo habitar en un lugar con mejores condiciones de vida.

Tras la muerte de Esteban Zupanovich a fines del 2019, su esposa Marta de 72 años fue quien -hasta este momento- se encargó de cuidar y alimentar al puma Pancho, de unos 16 años. El matrimonio cuidó por unos 30 años a los animales rescatados del tráfico o bien de los que dejaban abandonados en el refugio Luan.

Puma Pancho

Desde que cerró el refugio, el 99% de los animales fue trasladado a otros sitios, excepto Pancho. Por eso la ONG Perros Perdidos encabezó un pedido para que se efectivice su traslado al refugio La Chacra en Cipolletti, donde ya lo estaban esperando.

La directora provincial de Áreas Naturales Protegidas, Lucía Redondo, explicó en su momento en LU5 que la gestión de la resolución era de vieja data, desde que el refugio Luan cerró sus puertas, y que su trasladado se vio impedido sobre todo a raíz de la pandemia de coronavirus.