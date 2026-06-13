Alarma por la fuga de dos presos en una comisaría: escaparon tras golpear al guardia

La Policía de Río Negro realiza una intensa búsqueda para dar con los sujetos. Uno de los evadidos ya se había escapado el año pasado del mismo lugar.

Uno de los evadidos, ya se había fugado el mes pasado de la misma comisaría.

Dos detenidos lograron escapar este viernes por la noche de la Subcomisaria 65 de Godoy, tras golpear al cuartelero y escapar por la parte trasera de la dependencia policial. La fuga desencadenó un amplio operativo cerrojo en la zona que permitió recapturar a uno de los prófugos pocos minutos después.

Según informó el medio local LCR, uno de los evadidos es Mauro Lema , de 36 años, quien ya había protagonizado una fuga de la misma comisaría el pasado 20 de mayo. En aquella oportunidad, el detenido pidió ir al baño, atacó al cuartelero y escapó saltando un paredón.

Luego de permanecer cuatro días prófugo, Lema fue recapturado en el barrio Ceferino de Godoy. Desde entonces se encontraba detenido a disposición de la Justicia por causas vinculadas al robo de motos, resistencia a la autoridad y evasión.

El segundo hombre involucrado en la fuga fue identificado como Matías Navarrete, de 30 años. Había sido detenido durante esta semana y desde el jueves cumplía una prisión preventiva de cuatro meses en el marco de una causa por presuntos hechos de abuso sexual y violencia contra una mujer.

evadido Navarrete fue recapturado minutos después, Lema permanece prófugo de la justicia.

De acuerdo con los primeros datos recolectados, ambos internos habrían golpeado y encerrado al guardia encargado de la vigilancia dentro de una dependencia de la unidad policial. Después rompieron una abertura ubicada en la parte trasera del edificio y utilizaron ese sector para concretar la fuga.

Uno de los fugados fue recapturado

Una vez detectada la evasión, distintas unidades policiales desplegaron un operativo de búsqueda en Godoy y localidades cercanas. Los controles se extendieron por accesos, rutas y sectores urbanos con el objetivo de localizar a los fugitivos.

Finalmente, el medio LCR confirmó que las tareas de búsqueda lograron recapturar a Navarrete y permanece detenido.