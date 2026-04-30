El plan ideal para el fin de semana largo está en Cipolletti: cine, arte y mucho más
Películas, muestra artística y más de 40 emprendedores: todo lo que podés hacer este fin de semana en la ciudad.
El primer fin de semana de mayo llega con diferentes propuestas en Cipolletti para disfrutar. El Complejo Cultural Cipolletti (CCC), ubicado en Fernández Oro 57, renueva su cartelera con propuestas imperdibles.
Una de ellas es Rocambole en el camino, una experiencia que mezcla arte, música y memoria alrededor del universo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
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Se proyectará:
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Sábado 2 de mayo a las 18
Miércoles 6 de mayo a las 20
Llega el esperado biopic de Michael Jackson
También desembarca en pantalla Michael, una película que recorre la vida del ícono mundial desde un enfoque íntimo y humano.
Protagonizada por Jaafar Jackson, promete mostrar el detrás de escena del mito musical.
Las entradas pueden adquirirse en la boletería del CCC o de manera online.
Paseo de Artesanos: color y producción local
El domingo 3 de mayo, la Plaza San Martín será escenario de una nueva edición del Paseo de Artesanos.
De 16 a 20 horas, más de 40 emprendedores locales ofrecerán sus productos en una jornada ideal para recorrer y apoyar la economía regional.
Una muestra que transforma el hierro en vida
Además, sigue abierta la exposición “Naturalezas en Hierro” del artista Raúl Domínguez en el CCC.
La muestra invita a descubrir cómo el metal puede convertirse en formas orgánicas, recreando el mundo animal y vegetal con una mirada única.
Se puede visitar de lunes a sábados de 16 a 21 (viernes 1 de mayo cerrado).
Un plan completo sin salir de la ciudad
Entre cine, arte y feria, Cipolletti ofrece un fin de semana con opciones para todos los gustos, ideal para disfrutar en familia o con amigos.
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