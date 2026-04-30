El plan ideal para el fin de semana largo está en Cipolletti: cine, arte y mucho más

Películas, muestra artística y más de 40 emprendedores: todo lo que podés hacer este fin de semana en la ciudad.

La feria de artesanos se realizará el domingo 3 de mayo en la plaza San Martín.

El primer fin de semana de mayo llega con diferentes propuestas en Cipolletti para disfrutar. El Complejo Cultural Cipolletti ( CCC ), ubicado en Fernández Oro 57, renueva su cartelera con propuestas imperdibles .

Una de ellas es Rocambole en el camino , una experiencia que mezcla arte, música y memoria alrededor del universo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Sábado 2 de mayo a las 18

Miércoles 6 de mayo a las 20

Llega el esperado biopic de Michael Jackson

También desembarca en pantalla Michael, una película que recorre la vida del ícono mundial desde un enfoque íntimo y humano.

Protagonizada por Jaafar Jackson, promete mostrar el detrás de escena del mito musical.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del CCC o de manera online.

Paseo de Artesanos: color y producción local

El domingo 3 de mayo, la Plaza San Martín será escenario de una nueva edición del Paseo de Artesanos.

De 16 a 20 horas, más de 40 emprendedores locales ofrecerán sus productos en una jornada ideal para recorrer y apoyar la economía regional.

Una muestra que transforma el hierro en vida

Además, sigue abierta la exposición “Naturalezas en Hierro” del artista Raúl Domínguez en el CCC.

La muestra invita a descubrir cómo el metal puede convertirse en formas orgánicas, recreando el mundo animal y vegetal con una mirada única.

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Se puede visitar de lunes a sábados de 16 a 21 (viernes 1 de mayo cerrado).

Un plan completo sin salir de la ciudad

Entre cine, arte y feria, Cipolletti ofrece un fin de semana con opciones para todos los gustos, ideal para disfrutar en familia o con amigos.