Alerta en Cipolletti por falsos podadores municipales: anuncian multas por poda de árboles de vereda

La Municipalidad de Cipolletti detectó una situación irregular en los barrios de la ciudad y advirtió que se labrarán multas que pueden llegar a los 1.7 millones de pesos.

La Municipalidad de Cipolletti alertó sobre situaciones de poda no autorizada en diferentes barrios de la localidad.

La llegada del otoño y la transformación de los árboles con la mutación de los colores, la caída de sus hojas, dejan al descubierto las ramas de los árboles que deben ser podadas en los meses de junio, julio y agosto. Por esta razón, la Municipalidad de Cipolletti al notar una situación irregular con la poda de la arboleda urbana , advirtió sobre la aplicación de multas para los vecinos que no respeten la normativa.

Varias situaciones de podas no autorizadas ejecutadas por personas que alegan trabajar para el municipio encendió las alarmas del sector municipal. En ese sentido, la Dirección de Espacios Verdes recordó que no ofrece ningún tipo de servicio de poda particular , y que las personas que ofrezcan el servicio de recorte y limpieza de los árboles con el relato de ser un empleado municipal, se trata de una oferta falsa.

Además, el municipio informó que la poda no autorizada de los árboles de vereda es multada según la Ordenanza 513/24. La normativa indica que en la vía pública y lugares de público acceso establece que la extracción o poda de árboles en lugares públicos sin permiso previo de la autoridad competente o en contravención de las normas reglamentarias, se reprimirá con una multa que va desde los 80 a 1.200 SAM.

Las multas que pueden llegar a cifras millonarias serán aplicadas por cada ejemplar extraído o podado de la vereda o vía pública. La sanción económica tiene el valor actual del SAM en $1400, lo que determina que las multas comiencen en $112.000 y hasta $1.680.000.

PODA ARBOLES MUNICIPIO OTRA MAS.jpg Las multas por poda no autorizada pueden llegar a cifras millonarias de hasta 1.600.000 pesos.

Además, la sanción ordena que es responsabilidad del infractor reponer el árbol extraído y que deberá respetar que sea de la misma especie. El personal de Espacios Verdes de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que labrará las actas correspondientes y las envía al Juzgado de Faltas Municipal para la aplicación de la multa correspondiente.

Las denuncias sobre poda indiscriminada no autorizada se pueden realizar a través de la Central de Atención al Ciudadano 147.

podador talador arboles.jpg La Municipalidad advirtió sobre situaciones de poda no autorizada en árboles de vereda. Estefania Petrella.

La Secretaría de Servicios Públicos informó que los procedimientos y criterios técnicos para la poda de arbolado urbano se llevan adelante con un cronograma establecido, para evitar la mutilación del arbolado urbano que afecte su desarrollo y crecimiento.

En ese sentido, los trabajadores de Espacios Verdes ejecutan tareas de mantenimiento y conducción, orientados a garantizar el crecimiento adecuado y la seguridad del arbolado.

Cómo realizar una solicitud de poda particular

En el caso que algún vecino solicite realizar una poda particular en ejemplares de su domicilio, para una correcta evaluación, se deberá enviar el pedido de poda a la Central de Atención al 147 y adjuntar una fotografía del árbol. Este procedimiento permitirá determinar si corresponde o no enviar personal especializado.

poda La poda se realiza durante los meses de invierno porque se pueden identificar las ramas más fácilmente.

Las solicitudes que, tras la evaluación técnica, se consideren necesarias serán incorporadas al cronograma anual de trabajo de la cuadrilla de poda, según las prioridades establecidas por el área.

Finalmente, la Municipalidad solicitó colaboración y comprensión de los vecinos, ya que el cuidado del arbolado urbano es esencial para preservar el patrimonio natural, ambiental y paisajístico de Cipolletti.