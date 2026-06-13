Piden cadenas de oración por una vecina muy conocida en Cipolletti

De su labor pública, del barrio, quién no se la cruzó alguna vez a Mary. Tras una descompensación, lucha por su vida.

La comunidad de Cipolletti se une en un profundo pedido de fe por la salud de María del Carmén Vásquez (Mary) , una querida vecina que se encuentra internada en estado delicado en la Clínica Roca. Su hermana, Mónica Martínez , difundió un emotivo mensaje para pedir una cadena de oración y el acompañamiento de todos en este difícil momento.

Mary es reconocida en la región por su inquebrantable fuerza y su espíritu solidario. A lo largo de su vida, enfrentó y superó complejas batallas médicas pero siempre salió adelante.

Antes de esta recaída de salud, Mary le donó un riñón a su marido, un acto altruista que demuestra su generosidad. Por esta razón, su hermana la define como "una verdadera guerrera" que ha donado vida a pesar de las adversidades.

Mary Mary, una querida vecina, necesita buenas vibras.

El emotivo pedido de su hermana Mónica

Luego de superar su última cirugía de hernia, el panorama se complicó de forma imprevista. Ambas hermanas comparten una larga trayectoria de servicio en el Registro Civil de Cipolletti. Mónica se jubiló en noviembre del año pasado en la sede central, mientras que Mary desempeñó sus tareas laborales en la delegación ubicada en el barrio de las 1.200 viviendas, donde cosechó el cariño de numerosos compañeros y usuarios.

"Hoy pido a todos y pongo en manos de Dios la salud de mi hermana", expresó Mónica conmovida. En su mensaje, solicitó a la comunidad rezos, bendiciones y fortaleza para que Mary no se rinda, recordándole que toda su familia la espera con los brazos abiertos para salir adelante.