Sorpresa en un operativo: transportaban 45 kilos de hamburguesas sin permisos por ruta 22

La Policía junto al Senasa, llevaron adelante el decomiso de las hamburguesas que eran transportadas en una fiorino.

La policía y Senasa decomisaron el cargamento trasportado por el Alto Valle.

Un operativo de control realizado sobre la Ruta Nacional 22 terminó con el decomiso de aproximadamente 45 kilos de hamburguesas de carne fresca que eran transportadas sin la habilitación correspondiente. El procedimiento se desarrolló a la altura de General Enrique Godoy.

El despliegue fue encabezado por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales en conjunto con agentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( Senasa ), en el marco de controles preventivos sobre transporte de mercadería y documentación obligatoria.

El hecho se registró durante un control vehicular de rutina e identificación de personas, cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta utilitaria Fiat Fiorino que circulaba en sentido oeste-este, desde General Roca hacia Godoy.

Al momento de inspeccionar el sector de carga del vehículo, los agentes constataron la presencia de una cantidad significativa de hamburguesas de carne fresca, lo que motivó una revisión más exhaustiva de las condiciones de traslado y documentación.

Senasa inspecciona la circulación de alimentos y animales en las rutas de todo el país.

Irregularidades en el transporte de alimentos

Durante las verificaciones correspondientes, se estableció que el rodado no contaba con la habilitación exigida para el transporte de alimentos, ni tampoco con la documentación sanitaria obligatoria para este tipo de productos.

Este tipo de requisitos resulta fundamental para garantizar la trazabilidad, conservación y seguridad de los alimentos que se comercializan, especialmente cuando se trata de carne fresca, que requiere condiciones específicas de refrigeración y manipulación.

Ante las irregularidades detectadas, el personal del Senasa procedió a labrar el acta de infracción correspondiente, en cumplimiento de la normativa vigente que regula el transporte y comercialización de productos alimenticios en todo el país.

Como medida preventiva, se dispuso el decomiso total de la mercadería, que alcanzaba un peso aproximado de 45 kilos. La intervención buscó evitar que los productos ingresaran al circuito de consumo sin las garantías sanitarias necesarias.

Destino de la mercadería incautada

Según se informó oficialmente, las hamburguesas decomisadas quedaron a disposición del organismo sanitario, que será el encargado de su posterior destrucción, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.

La eliminación de los productos responde a la necesidad de resguardar la salud pública, evitando riesgos asociados al consumo de alimentos cuya procedencia y condiciones de conservación no pueden ser certificadas.

La policía de Río Negro intensifica los controles en rutas sobre el fin de semana.

Controles para garantizar la seguridad alimentaria

Desde los organismos intervinientes destacaron la importancia de este tipo de operativos sobre rutas nacionales, donde se refuerzan los controles para detectar irregularidades en el transporte de mercadería sensible, como los alimentos perecederos.

Además, remarcaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a prevenir infracciones, proteger a los consumidores y asegurar que los productos que llegan al mercado cumplan con todas las normas sanitarias vigentes.