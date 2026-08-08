Tremendo choque en Cipolletti: una camioneta se metió dentro de un comercio

Una camioneta perdió el control en pleno centro de Cipolletti y terminó incrustada dentro de un local comercial sobre calle San Martín. ¿Cuánto arrojó el test de alcoholemia?

Una camioneta impactó sobre el frente de un comercio en pleno centro de Cipolletti.

La mañana del sábado comenzó con un fuerte choque en pleno centro de Cipolletti , luego de que una camioneta se incrustara contra el portón de un local comercial. El hecho generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona.

El siniestro ocurrió 4:50 de este sábado sobre calle San Martín al 200, una arteria muy transitada de la ciudad, aunque con poco movimiento por estar amaneciendo. Allí, una camioneta Chevrolet S10 terminó impactando de lleno contra el ingreso de un comercio.

De acuerdo a las primeras informaciones, el conductor, un hombre mayor de edad, perdió el control del vehículo tras una maniobra que no logró completar de manera adecuada. Esto provocó que la camioneta avanzara sin control hasta chocar contra la estructura.

El choque ocurrió a las 4:50 de este sábado.

Lesiones leves y test de alcoholemia

Fuentes policiales confirmaron a LM Cipolletti que el conductor sufrió lesiones leves como consecuencia del impacto. A pesar de la violencia del choque, no fue necesario su traslado a un centro de salud, aunque fue asistido en el lugar.

Asimismo, se convocó a personal de Tránsito municipal para realizar el correspondiente test de alcoholemia. El resultado fue negativo, con 0 gramos de alcohol en sangre, lo que descartó el consumo como factor desencadenante del accidente.

El impacto generó importantes daños en el acceso del local, que al momento del hecho se encontraba con las persianas bajas. La camioneta quedó parcialmente incrustada en la estructura, afectando la persiana metálica y parte del frente del comercio.

Hasta el cierre de esta nota, el vehículo permanecía dentro del local, a la espera de la llegada de una grúa que permita retirarlo sin generar mayores daños. La escena llamó la atención de vecinos que se acercaron al lugar para observar lo ocurrido.

Intervención de servicios y policía

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Cuarta, que intervino para ordenar la situación y recabar información sobre lo sucedido. También se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Por otra parte, operarios de Edersa se hicieron presentes en el sector para verificar posibles afectaciones en el suministro eléctrico, ya que el impacto podría haber comprometido instalaciones cercanas al frente del local.

Si bien en principio se descarta la participación de terceros y el consumo de alcohol, las autoridades avanzan en la reconstrucción del hecho para establecer con precisión qué provocó la pérdida de control del vehículo.

Todo indica que se trató de una maniobra fallida que derivó en el choque, aunque no se descarta que factores como el estado de la calzada o una distracción hayan influido en el desenlace.