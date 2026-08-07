Vialidad Nacional inició reparaciones en Ruta 22

Desde el mediodía, maquinaria y operarios trabajan sobre el tramo más afectado tras el temporal en Cipolletti. Se mantienen los cortes y desvíos: por dónde circular.

Vialidad Nacional comenzó tareas de reparación y mantenimiento en la calzada sobre ruta 22 a la altura de Puente 83.

Vialidad Nacional comenzó este viernes con trabajos de reparación y puesta a punto en uno de los sectores más afectados de la Ruta Nacional 22 , en dirección a Cipolletti , a la altura del Puente 83 . Se trata de un tramo clave para la circulación diaria.

Desde el mediodía, personal del organismo se concentró en el lugar para iniciar las primeras tareas, en respuesta al deterioro visible de la calzada y los reiterados reclamos de automovilistas que transitan por ese corredor estratégico del Alto Valle.

Las labores incluyen el aporte de material y la compactación de la calzada mediante el uso de motoniveladoras, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reducir los riesgos asociados al mal estado del pavimento.

Corte total y desvíos en la zona

Como consecuencia del inicio de los trabajos, el tramo de la Ruta 22 en inmediaciones del Puente 83 se encuentra actualmente cortado al tránsito vehicular, lo que obliga a los conductores a utilizar desvíos alternativos para continuar su recorrido.

Según se informó, el desvío se mantiene por la propia Ruta 22 y calle Criollita, en la localidad de Fernández Oro, donde se canaliza el flujo vehicular mientras se desarrollan las tareas de reparación sobre la traza principal.

Desde Vialidad Nacional solicitaron circular con precaución, respetar la señalización y prever demoras, debido a la concentración de vehículos en los caminos alternativos habilitados.

Estefania Petrella

Plan de mantenimiento en marcha

Las acciones en el Puente 83 forman parte de un esquema más amplio de conservación que el 20° Distrito de Vialidad Nacional viene ejecutando sobre las rutas nacionales 22 y 151, con foco en los sectores más comprometidos por el desgaste.

En los últimos días, los equipos viales intervinieron distintos puntos de la región, incluyendo General Roca, Chimpay, Chelforó, Chichinales y Guerrico, donde se realizaron tareas de bacheo en frío para reparar deformaciones y pozos en la calzada.

Este tipo de intervención permite una solución rápida en zonas críticas, aunque desde el organismo remarcaron que se trata de medidas de mantenimiento que requieren continuidad y refuerzo para sostener condiciones adecuadas de transitabilidad.

Refuerzo de cuadrillas y equipamiento

Con el objetivo de acelerar los trabajos y ampliar la cobertura territorial, Vialidad Nacional anticipó que en las próximas semanas se incorporarán dos nuevas cuadrillas de trabajo junto a camiones especiales conocidos como “bacheadores”.

Estos equipos permiten optimizar los tiempos de ejecución y mejorar la calidad de las intervenciones, lo que resulta clave en rutas con alto tránsito como la RN22, donde el desgaste es constante y las reparaciones deben ser sostenidas.

El refuerzo logístico también apunta a responder con mayor rapidez a los sectores que presentan deterioro progresivo, evitando que los daños se profundicen y generen complicaciones mayores para quienes utilizan estas vías a diario.

Trabajos complementarios en banquinas

Una vez finalizadas las tareas principales sobre la calzada en la zona del Puente 83, el personal avanzará con el calce de banquinas en sectores previamente definidos dentro del cronograma de intervención.

Este tipo de trabajos resulta fundamental para garantizar la estabilidad de la ruta, mejorar el drenaje y brindar mayor seguridad a los conductores, especialmente en maniobras de sobrepaso o ante eventuales emergencias sobre la traza.

Desde Vialidad señalaron que estas acciones forman parte de una planificación integral que busca no solo reparar daños visibles, sino también prevenir futuros deterioros en la infraestructura vial de la región.

Proyección de obras en la Ruta 151

En paralelo a las tareas en la Ruta 22, el 20° Distrito avanza con un relevamiento técnico que permitirá definir los tramos prioritarios de la Ruta Nacional 151 donde se ejecutará una intervención de mayor envergadura.

Según se informó, se prevé la aplicación de unas 5.000 toneladas de mezcla asfáltica en caliente, una técnica que permite recuperar sectores con alto nivel de deterioro y prolongar la vida útil del pavimento.

Estas obras representan una mejora sustancial en comparación con el bacheo tradicional, ya que implican una reconstrucción más profunda de la calzada y mejores condiciones de circulación para el transporte de cargas y vehículos particulares.