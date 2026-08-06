La odisea de cruzar el Tercer Puente: las impactantes imágenes de los pozos que desesperan a los conductores

Las lluvias agravaron el estado de la calzada y cada cruce se volvió un desafío. Mirá las fotos que muestran por qué miles de conductores estallan.

la calzada presenta profundos pozos y deformaciones que complican el tránsito y ponen a prueba a miles de automovilistas.

Cruzar el Tercer Puente dejó de ser un simple trámite para convertirse en una verdadera prueba de paciencia. Tras semanas de intensas lluvias en el Alto Valle , la calzada presenta profundos pozos , deformaciones y sectores anegados que complican el tránsito y ponen a prueba a miles de automovilistas todos los días.

Las imágenes reflejan una realidad que se repite a diario: vehículos reduciendo la velocidad al mínimo, largas filas, maniobras para esquivar los baches y una infraestructura que parece no dar respuestas ante el deterioro.

Las persistentes precipitaciones, que desde julio acumulan más de 100 milímetros en distintos sectores de la región y tuvieron un pico este miércoles, aceleraron el deterioro de la calzada.

El agua acumulada oculta los pozos más profundos y obliga a los conductores a avanzar con extrema precaución para evitar roturas en neumáticos, llantas o suspensión.

Miles de vehículos pasan todos los días

Por el Tercer Puente circulan diariamente autos particulares, camiones y transporte de personal del sector petrolero que conectan Cipolletti, Neuquén y otras localidades del Alto Valle.

Estas complicaciones provocan extensas filas sobre el carril, lo que incrementa las demoras y obliga a realizar maniobras riesgosas para evitar los baches.

El reclamo crece con cada lluvia

La bronca de los usuarios se repite en cada jornada de mal tiempo. Muchos aseguran que el estado de la cinta asfáltica empeora con cada nueva lluvia y cuestionan la falta de soluciones para una de las conexiones viales más importantes de la región.

Mientras tanto, quienes deben cruzarlo todos los días conviven con una incógnita: si lograrán llegar a destino sin sufrir daños en sus vehículos.

Las imágenes que muestran el problema

La siguiente fotogalería retrata el deterioro que presenta el cruce en el Tercer Puente después de las intensas lluvias, con pozos, charcos y largas filas que transforman cada cruce en una verdadera odisea para los conductores.

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa