Las imágenes de la multitudinaria marcha contra la Ley de Tierras que copó el centro de Cipolletti

Cientos de vecinos, jubilados, gremios y organizaciones se concentraron en la plaza San Martín. Mirá las mejores postales de la movilización.

La plaza San Martín de Cipolletti fue escenario este jueves de una multitudinaria movilización contra la Ley de Tierras﻿. Fotos: Antonio Spagnuolo.

La plaza San Martín de Cipolletti fue escenario este jueves de una multitudinaria movilización contra la Ley de Tierras convocada por la Asamblea Multisectorial , que reunió a vecinos, jubilados, organizaciones sociales, gremiales, barriales y de derechos humanos.

La manifestación se realizó en el marco de la jornada en la que el Senado tenía previsto tratar el proyecto impulsado por el Gobierno nacional sobre la inviolabilidad de la propiedad privada , cuestionado por sus detractores como una iniciativa que favorecería la "extranjerización" de las tierras.

Tal como habían solicitado los organizadores, muchos de los asistentes llegaron con banderas argentinas , que se multiplicaron a lo largo de la plaza y las calles aledañas.

La convocatoria también incluyó un fuerte reclamo en defensa de la soberanía argentina, una de las consignas que acompañó la movilización durante toda la tarde.

El reclamo que reunió a distintos sectores

Desde las 17 comenzaron a concentrarse en el centro cipoleño organizaciones sociales, sindicatos, agrupaciones de jubilados e instituciones de derechos humanos.

Entre los referentes que participaron estuvo Luis Giannini, ex dirigente de UnTER y actual integrante del movimiento de jubilados de Cipolletti, quien sostuvo que la movilización respondió a la "mucha preocupación" que genera el proyecto en debate.

Según expresó, distintas organizaciones decidieron manifestarse en simultáneo con las protestas convocadas frente al Congreso de la Nación.

Las mejores imágenes de la jornada

La convocatoria dejó una serie de postales que reflejan la magnitud de la movilización: columnas de manifestantes, banderas argentinas, carteles con consignas y una plaza San Martín colmada durante varias horas.

Mirá la fotogalería con las imágenes más destacadas de la marcha.