El municipio redobla esfuerzos para despejar y desagotar las calles inundadas

Luego de la intensa precipitación registrada en la ciudad durante las últimas 48 horas, el Municipio refuerza y continúa con las labores de desagote y limpieza de bocas de tormenta, desagües y calles en distintos sectores.

Luego de la intensa precipitación registrada en la Cipolletti durante la jornada del miércoles 5 y la madrugada del jueves 6 de agosto , que alcanzó aproximadamente 40 milímetros , el Municipio refuerza y continúa con las labores de desagote y limpieza de bocas de tormenta, desagües y calles en distintos sectores.

Durante toda la jornada, personal y equipamiento municipal se encuentra abocado a las tareas posteriores a la lluvia , con el propósito de mejorar las condiciones de las calles y garantizar una adecuada transitabilidad. También se realiza la atención y asistencia a vecinos que así lo requieran a través de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Este jueves 6 de agosto se trabajará el desagote en los siguientes sectores: acceso barrio Costa Norte y Costa Sur, María Elvira,10 de Enero y en Ferri Nuevo. Además estarán en Las Hortensias y la zona del Puente 83.

Respecto de los desagües, harán limpieza en: Chichinales y Saturnino Franco, DVNe. En tanto, el conductor vial de Castello, entre Suipacha y Balcarce será tratado en esta jornada; al igual que el conducto pluvial y cámaras de limpieza de Lavalle en la intersección con Juan Manuel de Rosas.

También había agua acumulada en barrios Lalor y Costa Norte. Por ese motivo, se realizará el desagote.

Tareas de bacheo y arreglo de calles

Teniendo en cuenta la cantidad de agua que ha caído en las últimas 48 horas, sumado a los días de intensas lluvias registrados días atrás, se intentará poner a punto las calles: Domingo Savio, Ingreso a María Elvira, Naciones Unidas hasta 13 Bis, Perón y colectora Anai Mapu, y paralela a Perón completa y Vélez Sarsfield.

En relación a las tareas de bacheo, el Municipio informó que estarán en: Sarmiento pasando calle Reconquista, las tareas se extenderán progresivamente a diferentes sectores, a medida que las calles drenen y las condiciones lo permitan.

Intervenciones Protección Civil

La directora de Protección Civil, Ayelén Quijada, informó que se llevaron a cabo diversas intervenciones, entre ellas la remoción de un árbol caído en barrio Arévalo, el refuerzo en la distribución de leña, acciones de prevención ante posibles cortocircuitos, y la asistencia a familias con requerimientos específicos.

Pronóstico extendido

A través de la AIC se informó que, desde hoy jueves 6 de agosto, hasta el martes 11, mejoran las condiciones con ingreso de aire frío. Períodos ventosos moderados a regulares con probables heladas en noches calmas. Ingreso de aire polar el fin de semana con vientos regulares, descenso de la temperatura y períodos inestables aislados.

Protocolo de atención y pedido a la comunidad

Ante la gran demanda de asistencia, las áreas de Protección Civil, Obras Públicas, Servicios Públicos, Desarrollo Humano y Fiscalización articulan respuestas bajo un criterio de prioridades. "Hay un protocolo establecido para ir de lo más grave a lo menos grave, ese es el esquema con el que estamos trabajando y estamos yendo de las problemáticas más agudas a las menos agudas", precisó el secretario de Gobierno.

En ese sentido, el funcionario solicitó mantener la calma y utilizó los canales institucionales para contactar a las cuadrillas: "Hay dos cosas que le pedimos a los vecinos. Una es que tengan en cuenta el 109 para cualquier cuestión que puedan detectar en sus propias casas o a nivel barrial para que podamos ir a solucionar el problema. Y lo otro, pero que no es menos importante, que por favor tengan paciencia".

Por último, la gestión municipal advirtió sobre la presencia de basura domiciliaria dentro de los desagües pluviales, un factor que frena el drenaje del agua acumulada. Dijkstra hizo un llamado a la responsabilidad comunitaria: "Seguimos encontrando, que vamos, limpiamos pluviales y seguimos encontrando residuos de volumen en los pluviales. Y eso está bien que hay parte que es arrastrada, pero hay parte que es nueva. Entonces les pedimos por favor colaboración a todos los vecinos con ese tema también".