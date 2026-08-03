Lluvias en Cipolletti: operativos en los barrios y bacheo especial

El Municipio de Cipolletti desplegó cuadrillas en los sectores más afectados y el intendente Rodrigo Buteler pidió paciencia mientras sigue la inestabilidad.

El Municipio se enfoca en desagotar calles. Sobre el fin de semana, comenzará el bacheo de calles.

El Municipio de Cipolletti reforzó e implementó un plan de trabajo en la ciudad con el objetivo de recuperar y mejorar la transitabilidad en las calles, luego de las intensas jornadas de lluvia que afectaron a toda la región.

Durante la jornada de este lunes 3 de agosto , el Comité de Emergencia —compuesto por referentes de las distintas secretarías municipales y encabezado por el intendente Rodrigo Buteler — realizó un repaso exhaustivo del impacto del temporal.

Al respecto, el intendente Buteler remarcó la necesidad de mantener el cuidado mientras continúan las tareas: “Hay que tener paciencia porque va a seguir lloviendo, por un fenómeno extraordinario y particular. Estamos con todos los equipos de la Municipalidad sacando agua sobre todo donde no hay drenaje, en las zonas más alejadas".

"Estamos repasando el plan de bacheo, cortará la lluvia entre jueves y viernes, y saldremos con cuatro cuadrillas específicas para bachear. Estamos con todo el equipamiento municipal destinado a reparar las calles, solicitamos paciencia”, detalló.

Desde el Municipio recordaron que, ante cualquier eventualidad o emergencia, la comunidad debe comunicarse directamente con la Central de Emergencia al 109.

Trabajos en los barrios y puntos clave de la ciudad

Las cuadrillas y el equipamiento municipal se encuentran distribuidos en diferentes sectores para dar respuesta a los problemas generados por la acumulación de agua.

Durante este lunes 3 de agosto, las tareas focalizadas incluyen:

Bacheo: Trabajos con material fresado sobre la banquina en Ruta 151 , a la altura de 4 Esquinas .

Desagote de calles: Operativos de extracción de agua en los barrios 2 de Agosto , Labraña , Puente 83 , Ferri y María Elvira .

Limpieza de desagües: Tareas de despeje en el sector este, comenzando desde la calle Juan Domingo Perón , y sobre la calle Arturo Illia .

Mantenimiento vial: Trabajos de conservación sobre el Camino a Lalor.

Desde el gobierno local confirmaron que este cronograma de intervenciones continuará desplegándose a lo largo de toda la semana en distintos puntos de la ciudad.

El pronóstico: aire polar, lluvias y viento

Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el pasaje de aire húmedo continuará provocando períodos de inestabilidad con precipitaciones sobre los Valles, Meseta y la Costa. Además, se prevé el ingreso de una masa de aire polar durante el transcurso de la semana.

El reporte del tiempo detalla la siguiente evolución:

Lunes: Tiempo bueno en general.

Martes: Ingreso de aire húmedo con aumento de la nubosidad.

Miércoles: Inestabilidad con probabilidad de lluvias aisladas.

Jueves a sábado: Períodos ventosos de regulares a fuertes del sector oeste, con inestabilidad y mejoramientos temporarios.

Próxima semana: Descenso marcado de la temperatura y probabilidad de heladas.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante la continuidad de las condiciones climáticas adversas, la Dirección de Protección Civil municipal recomendó a los vecinos extremar los cuidados y tomar las siguientes medidas preventivas: