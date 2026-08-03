Cipo Limpia: nueva fecha del programa de recolección de residuos voluminosos

El Municipio confirmó una nueva jornada de recolección de residuos de gran tamaño. Conocé qué se puede sacar y cómo funcionará el servicio.

El programa Cipo Limpia anunció una nueva fecha de recorridos en Cipolletti.

El programa municipal Cipo Limpia sumó una nueva fecha en su calendario para que los vecinos de Cipolletti puedan deshacerse, de forma totalmente gratuita, de la basura de gran tamaño acumulada en sus viviendas o patios.

Impulsada a través de la Secretaría de Servicios Públicos , esta iniciativa busca reducir los microbasurales y promover el cuidado del medioambiente para mantener los espacios públicos más limpios y seguros. Desde el área destacaron que estos recorridos continuarán llevándose a cabo en diferentes sectores de la ciudad durante todo el año.

El servicio está destinado exclusivamente al retiro de elementos voluminosos. Entre los materiales permitidos se encuentran electrodomésticos grandes (como termotanques, cocinas y calefactores), muebles , ramas , escombros , hierros y chapas .

Por el contrario, se remarcó que no se debe sacar:

Residuos domiciliarios.

Aparatos electrónicos.

Hojas secas.

Cartones ni papel.

Para el correcto desarrollo del operativo, es indispensable dejar los desperdicios sobre la vereda sin obstruir el paso de los transeúntes, permitiendo así que el personal de recolección realice su trabajo sin inconvenientes.

Estefania Petrella

Barrios beneficiados, días y horarios

Esta nueva edición del cronograma se desarrollará durante los días 13, 14 y 15 de agosto.

En esta oportunidad, el despliegue del personal y los camiones se concentrará en los barrios Luis Piedrabuena y Flamingo. El cuadrante delimitado para la cobertura estará comprendido entre las calles Alem, Naciones Unidas, Perón y Bolivia.

El cronograma de recolección se organizará según los siguientes días y horarios: