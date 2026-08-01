Las impactantes imágenes del Simulacro de un Siniestro Vial en Cipolletti
La puesta en escena se realizó este sábado con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de prevención y visibilizar el trabajo coordinado de los organismos de emergencia.
El Municipio de Cipolletti realizó un impactante simulacro de siniestro vial con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la prevención y visibilizar el trabajo coordinado de los organismos de emergencia.
La puesta en escena tuvo lugar en La Esmeralda y Antonio Turrín y participaron Salud Pública, Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Tránsito y distintas instituciones.
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Durante la actividad se realizó un corte total de circulación en el sector y se implementaron desvíos de tránsito.
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