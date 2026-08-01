Illia y Perón: arrancó la esperada obra que promete mejorar la circulación en Cipolletti

Comenzaron los trabajos para construir la rotonda en Illia y Perón, un punto clave para ordenar el tránsito en Cipolletti. La inversión supera los $1.380 millones. ¿Cuánto tiempo demandará?

Comenzó la obra de rotonda en Illia y Perón en Cipolletti.

La Municipalidad de Cipolletti puso en marcha esta semana una de las obras viales más esperadas: la construcción de la rotonda en la intersección de Arturo Illia y Juan Domingo Perón , un nodo clave para el tránsito.

Se trata de un sector altamente transitado que conecta distintos puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo la Circunvalación, las rutas nacionales 22 y 151, el Parque Industrial y el Distrito Vecinal Noreste, con circulación constante de vehículos y transporte pesado.

El inicio de los trabajos se concretó dentro de los plazos anunciados por la intendencia, tras haberse completado el proceso licitatorio correspondiente. De esta manera, el Municipio avanza con su plan de infraestructura urbana para acompañar el crecimiento sostenido de Cipolletti.

La rotonda buscará mejorar a conectividad vial en la ciudad. Estefania Petrella

Inversión millonaria y plazo de ejecución

La obra demandará una inversión cercana a los $1.380 millones y tendrá un plazo estimado de ejecución de 210 días corridos. Se trata de un proyecto integral que apunta a reorganizar el tránsito y mejorar la seguridad vial en uno de los accesos más importantes de la ciudad.

Entre los trabajos previstos se incluye la construcción de la rotonda central, junto con sus accesos asfaltados, lo que permitirá una mejor distribución del flujo vehicular. Además, se ejecutarán tareas complementarias clave para el correcto funcionamiento del sistema.

El proyecto contempla también el entubado del canal de riego y del desagüe Curri Lamuel, dos intervenciones fundamentales para optimizar el drenaje y evitar complicaciones durante días de lluvias intensas, una problemática recurrente en ese sector urbano.

Las obras demandarán 210 días de corridos de ejecución.

Mejoras en seguridad y conectividad

La obra incluirá la ejecución de cordón cuneta, nueva señalización horizontal y vertical, y la instalación de un sistema de iluminación LED de última generación. Este equipamiento permitirá mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad durante las 24 horas.

Con estas intervenciones, el Municipio busca reducir los riesgos de siniestros viales y ordenar el tránsito en un punto donde convergen automovilistas, motociclistas, ciclistas, peatones y vehículos de gran porte que ingresan y egresan de la ciudad diariamente.

El intendente Rodrigo Buteler destacó la importancia de esta obra y subrayó que responde a un reclamo histórico de los vecinos. En ese sentido, remarcó que se trata de una intervención pensada para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

“Cada obra que comienza representa una mejora concreta para la vida cotidiana de los vecinos. Estamos construyendo una ciudad preparada para crecer, con más infraestructura, mayor seguridad y una mejor conectividad”, expresó el jefe comunal.

La Provincia anunció el llamado a licitación para transformar la avenida Perón en Cipolletti. (Foto: render obra)

Parte de un plan integral de infraestructura

La construcción de la rotonda de Illia y Perón se enmarca en un ambicioso plan de obras públicas que el Municipio viene ejecutando en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de modernizar la infraestructura y responder al crecimiento urbano.

Este plan incluye un histórico programa de pavimentación, la expansión del sistema de iluminación LED, la creación de nuevas ciclovías, obras de agua y saneamiento, y la recuperación de espacios públicos en diversos barrios de Cipolletti.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que estas inversiones buscan no solo mejorar la circulación vehicular, sino también generar entornos urbanos más seguros, accesibles y sostenibles para todos los vecinos, con una mirada a largo plazo.

Una obra que se complementa con nuevos proyectos

En paralelo, el Gobierno de Río Negro anunció que el próximo 25 de agosto se realizará la licitación para transformar la avenida Perón en una doble vía, una obra estratégica que potenciará aún más este corredor vial.

La futura duplicación de la calzada permitirá ampliar la capacidad de circulación y mejorar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad, consolidando a este eje como uno de los principales accesos a Cipolletti y su zona productiva.

De esta manera, la nueva rotonda no solo resolverá problemas actuales de tránsito, sino que también se integrará a una planificación mayor que contempla el desarrollo urbano y la expansión de la ciudad en los próximos años.