Se corta la luz en Cipolletti: Edersa comunicó nuevas interrupciones en el servicio

La empresa distribuidora del servicio eléctrico confirmó cortes este sábado y domingo. Enterate el detalle de horarios y a cuáles barrios impacta.

Este sábado y domingo, Edersa interrumpirá el servicio energético en sectores de Cipolletti.

Durante este fin de semana, Cipolletti experimentará una serie de cortes programados de energía eléctrica debido a trabajos que ejecutará la distribuidora Edersa . Las tareas forman parte de un plan de obras considerado “estratégico” para fortalecer la infraestructura energética local.

Según se informó oficialmente, las intervenciones incluyen la puesta en servicio de una nueva Subestación Transformadora , la continuidad de una obra en media tensión de 33 kV y la finalización de un nuevo anillado eléctrico en el sector de calles Chacabuco y Las Heras.

Estas mejoras apuntan a optimizar la calidad del suministro eléctrico, aumentar la capacidad de respuesta ante fallas y acompañar el crecimiento urbano de la ciudad. No obstante, para concretarlas será necesario interrumpir el servicio en distintos puntos durante el sábado y domingo.

Estefania Petrella

Sábado con interrupciones en zona céntrica

El primero de los cortes programados se llevará a cabo el sábado 1 de agosto entre las 9:30 y las 11:30. La interrupción afectará a un sector puntual del casco urbano, específicamente sobre calle Alem entre Italia y Libertad.

Desde la empresa indicaron que se trata de una franja horaria acotada que permitirá avanzar en tareas técnicas vinculadas a la red eléctrica. Se recomienda a los vecinos tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante ese lapso.

Este tipo de intervenciones, si bien generan molestias temporales, resultan fundamentales para sostener el funcionamiento del sistema eléctrico en condiciones óptimas, especialmente en épocas de mayor demanda energética.

Estefania Petrella

Domingo con cortes más extensos y múltiples sectores afectados

El domingo 2 de agosto se concentrará la mayor parte de los trabajos, con cortes que impactarán en varios barrios y sectores comerciales de Cipolletti. Las interrupciones estarán divididas en dos franjas horarias distintas.

Entre las 10:00 y las 13:00, se verá afectado el suministro en calle Las Heras entre Toschi y Chacabuco, además de una parte del barrio Santa Clara y la cuadrícula comprendida por Las Heras, Paso de Los Libres, General Paz y San Lorenzo.

En ese mismo horario también se verán alcanzadas instalaciones clave como las Cámaras Frigoríficas Boschi y los depósitos de La Anónima ubicados sobre calle Las Heras, lo que podría impactar en la actividad logística durante la mañana.

Estefania Petrella

Más sectores alcanzados hasta el mediodía extendido

Por otra parte, entre las 10:00 y las 13:30, el corte se extenderá en otras zonas de la ciudad. En este caso, alcanzará a calle Rivadavia entre Sor Juana Inés de la Cruz y Perito Moreno, además de distintos puntos cercanos.

También estarán sin suministro eléctrico la Panadería La Luna, el sector del corralón Tronador, la zona de la Plaza Quintín García y parte del barrio Pichi Nahuel. A esto se suman calles como Wilde, Sucre, Pueyrredón y Rubén Darío.

La amplitud de los sectores afectados responde a la complejidad de las tareas en ejecución, que requieren intervenir diferentes tramos de la red para completar el anillado y garantizar una distribución más eficiente de la energía.

Recomendaciones para vecinos y comerciantes

Desde Edersa solicitaron a los usuarios tomar precauciones durante los horarios informados, como desconectar artefactos eléctricos sensibles y prever alternativas ante la falta de suministro, especialmente en actividades comerciales o productivas.

Asimismo, se recomendó considerar que, una vez finalizados los trabajos, el servicio puede restablecerse de manera progresiva. En ese sentido, es importante evitar maniobras riesgosas y aguardar la normalización completa del sistema.

Finalmente, remarcaron que estos cortes programados son parte de un proceso de inversión en infraestructura que busca reducir interrupciones imprevistas en el futuro y mejorar la calidad del servicio en toda la ciudad.