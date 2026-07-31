Intentaron entrar a robar en una casa del Rincón Lindo II y todo quedó grabado

Con el fresco antecedente de la entradera mortal en barrio lindero, se produjo este hecho que alarmó aún más a los vecinos de la zona. Las imágenes.

Un grupo de delincuentes intentó ingresar en plena madrugada a una vivienda en el barrio Rincón Lindo II , pero no sólo que no lograron su cometido sino que todo quedó registrado de principio a fin por las cámaras de seguridad, las cuales permiten repasar la tenebrosa secuencia con absoluta claridad.

Los registros de seguridad confirman que la franja entre las 00 y las 6 a.m. es el momento predilecto en el que merodean sobre arterias como Ramos Mejía a la caza de oportunidades.

El video deja en evidencia la técnica que vienen ejecutando de forma recurrente: van directo a los portones corredizos, remueven la guía con herramientas y logran abrir en forma totalmente silenciosa para sacar lo que esté al alcance.

Una víctima reiterada y hechos anteriores

Aunque en este evento en particular no se concretó la sustracción de bienes, las grabaciones incrementaron la preocupación de los vecinos. El ambiente en el sector está tenso desde hace semanas. Hace solo 15 días, a otro vecino le robaron dos motos que continúan desaparecidas.

El dueño de esa propiedad atacada reconoció con frustración que es la segunda vez que lo persiguen los delincuentes, recordando que en el mes de enero ya le habían sustraído una moto.

Asimismo, la memoria reciente revive la tragedia de Rincón Lindo I, el barrio lindero, donde una sangrienta entradera que culminó con la muerte de un intruso mantuvo en vilo a toda Cipolletti y toda la región.

Cámaras, alarmas vecinales y la falta de respuesta policial

Las imágenes del escrache no tardaron en circular por los grupos de comunicación del barrio. Ante la recurrencia de los hechos, las familias se apoyan en la alarma vecinal y el intercambio constante de videos para protegerse entre sí.

La entradera mortal en el Rincón Lindo

Este hecho se da un par de semanas después de la entradera mortal, a pocas cuadras de allí, que conmocionó a la ciudad. Una banda de al menos cinco delincuentes entró a una vivienda del barrio Rincón Lindo y como consecuencia uno de los autores resultó muerto de un balazo. No habrían actuado al voleo, sino de manera planificada, por motivos que forman parte de un gran misterio.

Esta última es la hipótesis que, según trascendió, sigue la investigación a cargo del equipo de fiscales compuesto por Gustavo Herrera, Alejandra Altamira y Gabriel Lamas, desde donde se mantiene un hermetismo absoluto hasta el momento.

Continúa la investigación sobre la entradera del barrio Rincón Lindo de Cipolletti. No se descarta vínculos en el pasado con otros hechos delictivos. Estefania Petrella

En el dramático suceso murió Franco Nicolas Padilla, el neuquino de 31 años que recibió un tiro en el pecho, efectuado por uno de los residentes de la vivienda.

El hombre, que contaba con antecedentes penales, alcanzó a escapar en un Toyota Corolla que conducía uno de los cómplices, pero minutos después apareció sin vida en el interior del auto, que había sido abandonado en la zona de chacras de Fernández Oro.