Cipolletti avanza con una obra clave: se licitó la esperada rotonda de Illia y Perón

El Municipio abrió la licitación para una de las obras viales más esperadas. Buscan ordenar un ingreso clave a Cipolletti.

El acto licitatorio se realizó el martes 5 de mayo. Foto: Gentileza.

Uno de los accesos más transitados y conflictivos de Cipolletti comenzará a transformarse . El Municipio avanzó con la licitación de la nueva rotonda en la intersección de Illia y Perón , una obra clave para ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial.

El proyecto apunta a resolver un nodo estratégico que conecta la Circunvalación, el Parque Industrial, las rutas 22 y 151 y el Distrito Vecinal Noreste.

Durante la apertura de sobres, el intendente Rodrigo Buteler destacó la importancia de la obra para la ciudad.

“Todos transitamos la Circunvalación y necesitábamos la rotonda”, aseguró. Además, adelantó que en unos 20 días se adjudicará la obra y que luego comenzará la ejecución. "Hoy tuvimos dos ofertas: Riveiro y Perfil. Vamos a resolver el nodo vial", describió.

También confirmó que el plan vial continuará con otra intervención importante: la futura rotonda de San Luis y Circunvalación.

Qué trabajos se harán

La obra contempla una transformación integral del sector, con mejoras pensadas para vehículos, peatones y ciclistas.

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Entre los principales trabajos figuran:

Construcción de la rotonda y accesos asfaltados

Entubado de canales y desagües

Señalización vial horizontal y vertical

Nuevas luminarias LED

Cordón cuneta

Mejoras en el alumbrado público

Cuánto demorará la obra

Según se informó oficialmente, la intervención tendrá un plazo estimado de 210 días corridos.

La ejecución comenzaría aproximadamente en dos meses y medio, una vez finalizado el proceso de adjudicación.

Un plan para reordenar el tránsito en Cipolletti

La rotonda forma parte de un Plan Integral de Movilidad impulsado por el Municipio para acompañar el crecimiento de Cipolletti y mejorar la circulación en sectores clave.

Mientras avanza esta obra, el intendente también anunció que la próxima semana quedarán inaugurados los derivadores de Ruta Chica y Circunvalación, otro punto importante para el tránsito de la ciudad.