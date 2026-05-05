Cipolletti: Dos ofertas por la obra de la rotonda en Circunvalación

Dos empresas presentaron ofertas para construir la rotonda en la unión de las avenidas Perón e Illia, para ordenar el paso por la Circunvalación de Cipolletti.

Así será la rotonda en la Circunvalación. Las obras comenzarían en julio.

La Municipalidad de Cipolletti dio un paso decisivo en su plan de infraestructura vial con la apertura de sobres para la construcción de la rotonda en la intersección de las calles Illia y J.D. Perón . El proyecto, que busca descomprimir uno de los puntos con mayor crecimiento vehicular de la ciudad, ya cuenta con dos ofertas económicas que se ajustan a las previsiones oficiales.

El intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler , se mostró optimista tras conocer las propuestas y destacó la solidez financiera del municipio para encarar este tipo de proyectos. "Son ofertas razonables dentro de lo económico, una incluso por debajo del presupuesto oficial. Es una muestra de la seriedad de la Municipalidad en su trabajo", afirmó el mandatario local.

El presupuesto oficial para la obra fue fijado en 1.380 millones de pesos . Durante el acto administrativo, se presentaron dos firmas interesadas en ejecutar los trabajos:

Ribeiro : Presentó una oferta de 1.350 millones de pesos , situándose por debajo de la estimación oficial.

Perfil: Cotizó la obra en 1.432 millones de pesos.

Ambas propuestas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación para determinar cuál cumple con todos los requisitos técnicos y legales necesarios.

rotonda Así será la rotonda en la Circunvalación. Las obras comenzarían en julio.

Plazos: ¿Cuándo comienzan los trabajos?

Según detalló Buteler, el proceso administrativo para la adjudicación definitiva y la firma de contratos suele demorar entre dos y tres meses. Por este motivo, se estima que en el mes de julio comenzaría la obra sobre el terreno.

Una vez que se ponga en marcha, la intervención tendrá un plazo de ejecución de 210 días corridos, por lo que se espera que el nuevo nodo vial esté operativo antes de finalizar el año o a principios de 2025.

Una obra clave para el flujo vehicular

El proyecto es una obra delegada de la provincia de Río Negro, gestionada a través del Ministerio de Obra Pública que encabeza el arquitecto Alejandro Echarren. El objetivo central es optimizar la circulación en un sector que ha sufrido un "crecimiento exponencial" en los últimos años.

Los trabajos principales que contempla la licitación incluyen:

Ejecución de la rotonda y accesos con terminación de carpeta asfáltica.

Entubado del Canal de Riego (sentido norte-sur) y del desagüe Curri Lamuel (sentido oeste-este).

Instalación de señalización vial horizontal y vertical.

Construcción de cordón cuneta .

Nuevo sistema de alumbrado público: se colocarán columnas metálicas de alta resistencia y luminarias con tecnología LED de última generación para garantizar la seguridad vial nocturna.

Esta intervención forma parte del programa integral de movilidad de Cipolletti, un plan estratégico que busca reordenar el tránsito y mejorar la infraestructura urbana para acompañar el desarrollo económico de la región. Con la rotonda de Illia y Perón, el Municipio apunta a reducir la siniestralidad y garantizar una transitabilidad más fluida para los vecinos.