Con protesta en el puente, Unter exigió que la Ministra participe en las paritarias

Docentes realizaron una protesta en el puente interprovincial en medio del paro de 48 horas. Las exigencias no solo son paritarias ¿qué más solicitan?

Unter movilizó en los puentes carreteros en el marco de un nuevo paro docente.

Como si cruzar el puente que conecta Cipolletti con Neuquén fuera una tarea sencilla, la mañana de este martes volvió a poner a prueba la paciencia de quienes transitan diariamente entre ambas ciudades. A las habituales complicaciones se sumaron demoras y largas filas producto de una protesta docente que se instaló en la zona del ex peaje , en el marco de un paro provincial de 48 horas convocado por Unter .

Ni la lluvia ni las bajas temperaturas lograron frenar la medida de fuerza. Desde las primeras horas del día, docentes se apostaron en el lugar con el objetivo de visibilizar un conflicto que, según sostienen, lleva meses sin respuestas por parte del gobierno provincial. La modalidad elegida incluyó la entrega de folletería a automovilistas, generando una circulación más lenta en uno de los principales accesos entre Río Negro y Neuquén.

Un reclamo que excede lo salarial

La protesta no se limita a una discusión salarial. Así lo dejó en claro Laura Ortiz, secretaria general del gremio, en diálogo con LM Cipolletti, al señalar que el conflicto responde a una acumulación de demandas que no han sido atendidas en las mesas paritarias.

“Necesitamos que el gobierno empiece a dar respuestas a las demandas que hemos presentado en todos los encuentros paritarios. Nos ha encerrado en lo salarial nada más, pero la realidad es que tenemos escuelas donde las clases están suspendidas por problemas edilicios”, expresó.

En ese sentido, Ortiz cuestionó lo que consideró una contradicción entre la realidad educativa y el discurso oficial. “Va en contramano de lo que el Gobierno vende en las publicidades, donde se habla de inversiones millonarias. Entendemos que hay una decisión política de relegar la educación y la salud pública”, sostuvo.

UNTER MAYO (7) Laura Ortiz, secretaria general Unter. Estefanía Petrella

Salarios, infraestructura y obra social

Uno de los ejes centrales del reclamo sigue siendo la recomposición salarial. Desde el gremio insisten en que un docente que recién se inicia debería percibir un salario cercano a los $2 millones. Actualmente, según detallaron, ese ingreso ronda los $1.300.000.

“Venimos con salarios muy bajos y pérdida del poder adquisitivo desde septiembre. Si bien el esquema atado al IPC puede ser válido, lo cierto es que partimos de un piso muy bajo”, explicó Ortiz. Además, señaló que incluso tomando como referencia los datos del INDEC (que ubican el ingreso necesario en torno a $1.400.000 pesos) el gobierno provincial se negó a realizar modificaciones en la propuesta salarial.

Pero el conflicto no se agota en lo económico. La dirigente sindical enumeró otros puntos críticos, como el estado de los edificios escolares, la falta de respuestas en materia de vivienda para docentes, y el funcionamiento de la obra social.

“Las auditorías médicas privadas vulneran nuestro derecho a la salud. También planteamos la necesidad de regularizar la obra social y no hubo avances. Todo esto forma parte de un mismo problema”, agregó.

UNTER MAYO (24) La medida se enmarca en un paro de 48 horas en toda la provincia. Estefania Petrella

Un escenario social cada vez más complejo

Ortiz también puso el foco en el contexto social que atraviesa el sistema educativo. Según explicó, las escuelas se han convertido en espacios donde se reflejan problemáticas externas cada vez más profundas.

“La violencia no se genera en la escuela, es donde los estudiantes expresan lo que sucede afuera. Y la respuesta del gobierno fue una guía que incluye la intervención de SENAF y la policía. Nosotros no queremos la policía dentro de las escuelas”, afirmó.

En esa línea, reclamó políticas integrales que incluyan equipos interdisciplinarios, creación de cargos pedagógicos y fortalecimiento del acompañamiento institucional.

UNTER MAYO (12) La movilización tuvo lugar en el ex peaje con presencia de Gendarmería y Prefectura para evitar los cortes. Estefania Petrella

Paritarias sin avances y tensión creciente

El paro de 48 horas fue definido en el Congreso del gremio ante la falta de convocatoria a una nueva paritaria antes de fin de abril. Según denunciaron, incluso la Secretaría de Trabajo —que debería actuar como mediadora— no fijó una fecha de encuentro pese a los pedidos formales.

“Siempre vamos por la vía institucional, pero no tuvimos respuestas. Por eso definimos estas medidas y veremos cómo continuamos”, indicó Ortiz.

Además, la dirigente cuestionó la ausencia de la ministra de Educación, Patricia Campos en las negociaciones. “Tiene que estar sentada en la mesa paritaria. Es quien puede dar respuestas concretas a lo que planteamos”, remarcó.

Unter se manifiesta en los puentes carreteros

Apoyo social y nuevas acciones

A pesar de las molestias que generó el tránsito reducido, desde el gremio destacaron el acompañamiento de la comunidad. Según indicaron, muchos conductores manifestaron su apoyo durante la protesta, lo que interpretan como un respaldo a los reclamos.

“Esto demuestra que la sociedad está entendiendo que no es un problema de un solo sector, sino de todos los trabajadores”, afirmó Ortiz.

En paralelo, el sindicato avanza en la articulación con otros gremios. Ya se realizó un primer encuentro y está previsto un nuevo cónclave en los próximos días para coordinar acciones conjuntas.