Conflicto docente: Unter se moviliza a los puentes y hay un gran operativo de Gendarmería

Unter inició un paro de 48 horas en reclamo de aumento salarial. Por el momento, la protesta se mantiene a la vera de la ruta. Gran operativo de Gendarmería.

Unter inició un paro por 48 horas con una manifestación en los puentes carreteros Cipolletti-Neuquén.

Desde las primeras horas de este martes, un nutrido grupo de militantes de la Unión de Trabajadores por la Educación de Río Negro ( Unter ) se concentra en la zona del antiguo peaje, en los accesos a los puentes carreteros que unen Cipolletti y Neuquén . Hay un fuerte operativo de Gendarmería para evitar el corte de la Ruta 22 .

La movilización busca visibilizar el malestar del sector ante la falta de una propuesta salarial que logre compensar el poder adquisitivo perdido frente a la escalada inflacionaria.

El reclamo central es claro: la reapertura inmediata de las paritarias . Según explicaron desde el gremio, el aumento otorgado por el gobierno provincial resulta "insuficiente" para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores de la educación.

unter gendarmeria Unter inició un paro por 48 horas con una manifestación en los puentes carreteros Cipolletti-Neuquén.

Paro de Unter

La protesta en los puentes se da en el marco de un paro de 48 horas que afecta a toda la provincia de Río Negro y que se extenderá hasta el miércoles. La huelga sumó una manifestación en los puentes, marcada por un clima de tensión preventiva debido a la presencia de la Gendarmería Nacional.

En cumplimiento del Protocolo de Seguridad establecido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, las fuerzas federales montaron un operativo cerrojo para garantizar la libre circulación. El objetivo es evitar que los manifestantes suban a la calzada y corten el tránsito de manera total.

La manifestación y el operativo de Gendarmería complican aún más el caótico tránsito a Neuquén a primera hora de la mañana. Hay gran congestión vehicular en la rotonda de las rutas 22 y 151.

Por el momento, los docentes aseguraron que se mantendrán al costado de la ruta, realizando una volanteada para que los vecinos "entiendan nuestra situación".

La seccional Cipolletti de la Unter resaltó que la medida de fuerza se da “ante la falta de convocatoria a paritarias" y denunció que ante "un recorte atroz en Educación mientras se crean puestos políticos a mansalva, los docentes luchamos”.

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