En el Día del Trabajador, docentes visibilizaron la crisis del sector

En la plaza San Martín, docentes visibilizaron reclamos salariales y edilicios. Confirmaron paro el 5 y 6 de mayo ante la falta de convocatoria a paritarias.

En el marco del Día del Trabajador , la seccional Cipolletti de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro ( Unter ) convocó a una jornada en la plaza San Martín con una propuesta que combinó lo simbólico y lo político: mate, tortas fritas caseras y un espacio de encuentro para visibilizar la situación que atraviesa el sector docente. La actividad, que reunió a educadores y familias, se desarrolló en un contexto de creciente tensión con el gobierno provincial y con medidas de fuerza ya definidas para la próxima semana.

“Un año más convocando a esta actividad para visibilizar lo que se está viviendo a nivel nacional y provincial”, expresó el secretario general de Unter Cipolletti , Fabián Oliva , en diálogo con LM Cipolletti . La jornada no solo funcionó como un espacio de encuentro, sino también como una instancia para reafirmar reclamos que, según el gremio, no encuentran respuesta.

En el Día del Trabajador "muchos están haciendo locros o empanadas para poder sostenerse", manifestaron desde el gremio.

Salarios por debajo de la línea de pobreza

Uno de los ejes centrales del reclamo docente sigue siendo el salarial. Desde Unter sostienen que el ingreso actual de un trabajador de la educación se encuentra por debajo de la línea de pobreza. “Hoy un sueldo docente está por menos de $1.400.000, cuando la aspiración es llegar a los 2 millones para cubrir las necesidades básicas de una familia”, explicó Oliva.

El dirigente cuestionó además que los incrementos ofrecidos por el Ejecutivo provincial no contemplan la realidad del costo de vida en la región. “El IPC nacional no refleja lo que se vive en la Patagonia. Acá los alquileres y los alimentos tienen precios mucho más altos”, señaló, y agregó que incluso ese índice, según afirmó, no siempre es garantizado por el Gobierno.

En ese escenario, muchos docentes recurren a estrategias alternativas para completar sus ingresos. Desde trabajos informales hasta emprendimientos caseros, la necesidad de generar dinero extra se volvió una constante. “Hay compañeros que hacen peluquería, venden ropa, cocinan y venden comidas. Hoy muchos están haciendo locros o empanadas para poder sostenerse”, detalló el referente sindical.

Unter cipolletti dia del trabajador 2026 (2) La actividad central convocó a docentes y familias que compartieron mates y torta fritas. LM Cipolletti

Reclamos edilicios y condiciones de trabajo

Otro de los puntos fuertes de la protesta tiene que ver con el estado de las escuelas. Desde el gremio denunciaron la falta de mantenimiento, obras inconclusas y soluciones “parche” que no resuelven los problemas de fondo.

“Los arreglos no aparecen o son provisorios. Hay baños que no funcionan, problemas de gas, de electricidad. Las condiciones no son las adecuadas ni para estudiantes ni para docentes”, remarcó Oliva.

La situación, aseguran, genera tensión dentro de las comunidades educativas, ya que muchas veces son los equipos directivos quienes deben dar respuestas ante la falta de intervención estatal. Además, destacaron que los propios estudiantes comenzaron a organizarse para reclamar mejores condiciones, lo que evidencia la gravedad del escenario.

Baños clausurados manuel belgrano cipo Estudiantes y docentes denunciaron la problemática que atraviesan en la ESRN 89 de Cipolletti.

Críticas al gobierno y al Consejo Escolar

En cuanto a la relación con el gobierno provincial, desde Unter cuestionaron la falta de convocatoria a paritarias. Según explicaron, tras un congreso realizado semanas atrás, se decidió esperar hasta el 30 de abril una convocatoria que finalmente no llegó, lo que derivó en la definición de nuevas medidas de fuerza.

“Se esperó con la esperanza de una convocatoria, pero no ocurrió. Eso activó los paros que se van a realizar la próxima semana”, indicó Oliva.

También hubo críticas hacia el funcionamiento del Consejo Escolar, al que acusaron de no dar respuestas concretas y de sostener una estructura que no resuelve los problemas de fondo. “Se repiten las mismas situaciones, con cambios de nombres pero sin soluciones reales”, sostuvo.

ECP UNTER MOVILIZACION (29) Se confirmó el paro docente el próximo 5 y 6 de mayo. Estefania Petrella

Paro docente y continuidad del conflicto

En ese marco, el gremio confirmó un paro para los días 5 y 6 de mayo. La medida incluirá una movilización provincial el primer día y actividades locales en cada seccional durante la segunda jornada.

Además, se trabaja en el fortalecimiento de un fondo de huelga para acompañar a los docentes durante las medidas de fuerza y mitigar el impacto económico que implican los descuentos salariales.

La convocatoria en la plaza San Martín, en pleno Día del Trabajador, buscó no solo visibilizar el conflicto sino también interpelar a la sociedad. “Saludamos a todos los trabajadores y también a quienes no tienen empleo. La realidad es que muchos hoy tienen que hacer más de un trabajo para llegar a fin de mes”, concluyó Oliva.