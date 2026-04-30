Así se transforma el Corpo: avanza la obra de vestuarios, baños nuevos y oficinas modernas

La renovación del Complejo Deportivo avanza con obras fundamentales. Ya terminaron las instalaciones sanitarias y comenzó una nueva etapa.

Esta semana se finalizaron las instalaciones sanitarias de los nuevos baños y vestuarios. Foto: Gentileza.

La remodelación del Complejo Deportivo Municipal ( ex Corpofrut ), ubicado en calle Saavedra 270, sigue avanzando con mejoras visibles en distintos sectores.

Durante esta semana se finalizaron las instalaciones sanitarias de los nuevos baños y vestuarios , una de las etapas más esperadas del proyecto.

Mientras tanto, la obra no se detiene. Ya comenzó la colocación de estructuras de hierro para las futuras oficinas, que serán construidas con sistema steel frame , una técnica moderna y eficiente.

Un cambio que también se ve desde afuera

En paralelo, se realizaron trabajos de pintura en el frente del complejo, a cargo de la Coordinación General de Obras Públicas junto a la empresa EMACOM.

El objetivo es no solo mejorar el interior, sino también renovar la imagen del espacio.

Qué incluye la transformación completa

El proyecto contempla una intervención integral con tres sectores de remodelación y una ampliación:

Renovación del gimnasio

Mejora del pasillo interno

Nuevos baños y vestuarios para deportistas

Construcción de baños públicos y oficinas

Más comodidad para quienes usan el predio

Las obras buscan mejorar la funcionalidad, accesibilidad y el confort de quienes utilizan el complejo a diario.

Se trata de una puesta en valor clave para potenciar el uso del espacio y brindar mejores condiciones a la comunidad deportiva de Cipolletti.