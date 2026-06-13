Cipo y una visita complicada a Costa Brava: hora y cómo verlo

El Albinegro viene de ganar en La Visera y este domingo se presentará en General Pico por una nueva fecha del Federal A.

Este fin de semana se disputa la fecha 13 del Federal A y Cipo afrontará su compromiso en General Pico ante Costa Brava. El conjunto valletano goleó la fecha pasada y van por una victoria para afianzarse en los puestos de clasificación de la zona 3, mientras que los pampeanos empataron sin goles en su visita a San Juan y quieren recuperarse en su tierra.

En el Nuevo Pacaembú comenzará a rodar la pelota a partir de las 17 , tras el pitazo de César Ceballo. El juez oriundo de Córdoba estará acompañado de Martín Nardelli y Patricio Destefano como asistentes, mientras que Daiani Ilari completará el cuerpo arbitral.

Nardelli es un juez de línea complicado, con varias polémicas en el lomo durante su trayectoria.

Después de una goleada en La Visera de Cemento, los dirigidos por Fabián Enríquez trabajaron durante la semana con mejor semblante y el foco puesto en conseguir la segunda victoria fuera casa, después de aquella quinta fecha en Rincón de los Sauces.

Fabian Enriquez DT de Cipolletti (8) Claudio Espinoza

Cipolletti quiere torcer la estadística de tres derrotas y un empate en condición de visitante con el envión anímico del 3 a 0 ante Huracán las Heras.

Con la última victoria, el Albinegro se mantuvo en tercero con 17 puntos en una zona que sigue apretada y sin demasiadas ventajas. En la previa al duelo en La Pampa, Cipo está debajo de Atenas que tiene los mismos puntos, y de Argentino de Monte Maíz, líder con 18.

tabla zona 3 federal a jpg

Para este duelo, el cuerpo técnico cuenta otra vez con Nicolás Trejo, que purgó la fecha de suspensión después de la doble amarilla ante San Martín en Mendoza. Con respecto a las tarjetas, el único comprometido en el volante central Marcos Pérez que alcanzó la cuarta amonestación del torneo el último fin de semana.

Los dirigidos por Rodrigo Villalonga están en la zona baja, octavos con 11 puntos, los mismos que tiene San Martín de Mendoza. Pese a esto, una victoria y una serie de resultados lo pueden dejar cerca del cuarto puesto. En condición de local, Costa solo tienen dos victorias, ante Fadep en el inicio del certamen y frente a Argentino. En dos oportunidades vieron la derrota y empataron en otra.

En el partido de la primera vuelta, por la fecha 3, en el estadio de la calle O’Higgins terminaron empatados 1 a 1. Jerónimo Gutierrez abrió la cuenta para Costa en el amanecer del encuentro y Federico Acevedo igualó para el local. Aquella tarde, Jonathan Correa, sacó tres tarjetas rojas: a Matías Rivas en Costa Brava mientras que Cipo sufrió las bajas de Brandon Obregón y Víctor Manchafico.

El encuentro contará con la transmisión radial de FM Master 105.5 junto a todas sus repetidoras, su vez Lu19 AM690 estará presente. Dese el Nuevo Pacaembú habrá doble televisación: Canal 10 y la Televisión Pública Pampeana serán los encargados de las imágenes, también a través de Youtube.