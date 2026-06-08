Liga Confluencia: sanción histórica para el jugador que dejó inconsciente a un rival

Se trata de un integrante del plantel de Deportivo Huergo, que agredió a un pibe de 17 años que juega en Argentinos del Norte.

La cobarde agresión tuvo un castigo histórico en la Liga Confluencia. Fotos: Prensa Argentinos del Norte

El último fin de semana de mayo en la Liga Confluencia tuvo un hecho de violencia que llamó la atención por varios motivos. La brutal agresión de un jugador de Deportivo Huergo sobre un colega de Argentinos del Norte derivó en que el futbolista visitante, de apenas 17 años, fuera hospitalizado tras quedar inconsciente.

Sin dudas que no es el primer hecho de esta naturaleza en el fútbol regional, pero tomó mucha trascendencia a partir de la contundencia de las imágenes. Las colaboradoras de prensa de Argentinos del Norte retrataron con una secuencia de fotos la acción de la trompada de Tomás Ñancufil Álvarez sobre Maicol Cañete y las mismas rápidamente se viralizaron.

La contundencia de las imágenes generó mucha repercusión en el ambiente del fútbol e incluso más allá del mismo.

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El árbitro Pedro Mareco vio como Cañete quedó inconsciente y a partir de allí sacó la roja, ya que en el momento del golpe, la pelota estaba en el lado opuesto de la cancha.

El jugador fue trasladado al hospital de Huergo, afortunadamente quedó fuera de peligro pero con los recaudos del caso.

Una sanción ejemplar para agresor

Este lunes se conoció la pena que el Tribunal de Disciplina de la Liga le aplicó a Ñancufil y sus conclusiones son contundentes.

"La pena de expulsión aplicada a jugador lo inhabilita permanentemente para actuar como jugador o en cualquier otro carácter o para desempeñar cualquier cargo o actividad en organismo de la AFA, en instituciones afiliadas a la misma o a la FIFA", dice textualmente el fallo.

Esto es la aplicación del articulo 218 del reglamento de Transgresiones y Penas de AFA, según lo informado en el Boletín 21-1/26.

La suspensión es de por vida y resulta ejemplar para un caso de estas características.

Antecedentes en el mismo partido y en fechas anteriores

Cabe recordar que, durante el mismo partido, Ñancufil ya había tenido cruces con otros rivales que lo habían advertido por ir con demasiada vehemencia en las pelotas divididas.

En ese contexto, durante el segundo tiempo y con el Carcelero al frente en el marcador, llegó la brutal agresión.

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Además, al conocerse la expulsión en el duelo frente al Norte, trascendió que en partidos ante otros equipos, el mismo Ñancufil fue acusado por otros rivales, aunque no con estas consecuencias. Tanto en encuentros recientes ante Cipolletti, como frente a Atlético Regina o Círculo Italiano, el mismo jugador habría tenido actitudes temerarias.

La definición del Apertura quedó pendiente

Las precipitaciones del fin de semana llevaron a que se suspendieran los partidos del puntero y el escolta. El líder Atlético Regina no pudo jugar contra San Martín en Cipolletti, mientras que a Deportivo Roca le pasó lo mismo en su visita a CIMAC. El Albo manda con 27 puntos, 25 tiene su escolta y 22 suma Cipo, a la espera del fallo del Consejo Federal sobre el partido de la discordia contra Pillmatun, que la Liga le dio por ganado a la Academia pero donde Cipo apeló la decisión.