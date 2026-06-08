Murió otro exfutbolista clave en el primer ascenso de Cipo

Juan Carlos "el Perro" Aguirre falleció en las últimas horas a los 79 años. Fue un delantero glorioso del albinegro.

Una vez más, Cipo está de luto. Durante las últimas horas, murió Juan Carlos “El Perro” Aguirre, histórico jugador del Club y referente futbolístico en la región. Su partida se suma a la ocurrida recientemente, cuando falleció Gabino Antonio Novellino. Ambos compartieron equipo en el histórico primer ascenso del albinegro.

Aguirre fue una pieza clave durante la etapa más gloriosa del club. Integró aquel legendario equipo que se consagró campeón del Torneo Regional en 1973. Ese mismo año, formó parte del plantel que disputó el primer Torneo Nacional de la historia de Cipolletti, marcando un antes y un después para la institución. Su entrega dentro de la cancha le valió el apodo de “El Perro”, en honor a su garra y sacrificio, pese a que era delantero.

Pero su amor por el fútbol no terminó con el silbato final. Tras retirarse como jugador, Aguirre dedicó gran parte de su vida a la formación de jóvenes talentos. Trabajó en distintos clubes de la región, siendo su paso por el Club San Martín uno de los más recordados, donde ayudó a impulsar la carrera de numerosos deportistas.

“El Perro” supo dejar una huella imborrable. Lo lloran su allegados y seres queridos, sobre todo su esposa Olga, y sus hijos Carlos, Lucas y Mirko.

Según informó la familia, sus restos serán velados en Funeraria Don Bosco, este lunes hasta las 19.