Dolor en Cipo por la muerte de Nito Novellino, clave en el ascenso del 73'

Nació en Santa Fe, pero trascendió en la región y fue jugador de los años dorados del Club Cipolletti. Tenía 78 años.

Dolor en Cipo. Murió uno de los artífices de la primera clasificación al Torneo Nacional.

El fútbol local y regional están de luto . En la tarde del último domingo, la familia de Gabino Antonio “Nito” o “Pisulino” Novellino confirmó la triste noticia de su muerte a los 78 años de edad. El exdelantero, figura emblemática de Cipo , dejó una huella imborrable en la institución y en la ciudad, donde es recordado como uno de los artífices del primer gran hito deportivo del club.

Novellino nació el 9 de julio de 1948 en Hughes, provincia de Santa Fe , pero fue en el Club Cipolletti donde su nombre se escribió con letras doradas.

Formó parte de aquel inolvidable equipo que, en 1973 , logró llevar al club por primera vez al Torneo Nacional de fútbol argentino, entonces la máxima categoría del fútbol del país.

Su momento de gloria llegó el 19 de agosto de 1973. Ese día, Novellino fue el "9" titular en el partido decisivo donde Cipolletti venció a All Boys de Santa Rosa por penales, obteniendo así una histórica plaza en la élite del fútbol argentino.

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Fue a partir de ese logro que comenzó a tejerse la rica historia futbolística de la entidad hacia todo el país, y Novellino fue considerado un pilar fundamental en ese proceso.

Para los cipoleños, “Pisulino” quedó en el recuerdo como un referente futbolístico pese a no ser oriundo de la ciudad. Su legado y el de sus compañeros de equipo sigue siendo sinónimo de aquella hazaña que cambió para siempre el destino del club.

Con su partida, se va un pedazo de la historia viva del fútbol de la región, pero su ejemplo y su aporte al deporte local permanecerán intactos.

La información y las fotos de Novellino fueron difundidas por Miguel Parra a través de las redes sociales.