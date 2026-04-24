Condenaron a un hincha de Cipo por los incidentes en la despedida al plantel

Se trata de un hombre que fue protagonista de los hechos de violencia en la convocatoria para apoyar al plantel de Cipo antes del primer partido del año.

Un hincha de Cipo admitió su responsabilidad por el ataque a cuchillazos frente a La Visera.

Como es costumbre, algunos hinchas de Cipo se hicieron presentes para despedir al equipo antes del primer viaje de la temporada. El 18 de marzo, el plantel partió rumbo a Río Cuarto, donde dos días después enfrentó a Atenas en el comienzo del Federal A 2026.

Sin embargo, lo que debía ser una fiesta terminó con graves hechos de violencia que involucraron a las dos parcialidades de la hinchada: La 69 y Los Innombrables.

En ese contexto, tuvo que actuar personal de la Policía de Río Negro y se detuvo a varias personas. Entre ellas, una terminó condenada por la Justicia .

Incidentes Visera 9 Un hincha de Cipo admitió su responsabilidad por el ataque a cuchillazos frente a La Visera.

Qué dice la sentencia para el hincha de Cipo

Este viernes, el Ministerio Público Fiscal informó que un hombre mayor de edad fue condenado "por un ataque con arma blanca en medio de los enfrentamientos entre hinchas del club Cipolletti. Deberá cumplir pautas de conducta y tendrá prohibido presenciar los espectáculos deportivos en los que participe el equipo local".

Según detallaron desde la Justicia, en la audiencia que se realizó este viernes en el Foro Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial, el imputado admitió su responsabilidad penal en el hecho y se comprometió al cumplimiento de las pautas impuestas.

Incidentes Visera Un hincha de Cipo admitió su responsabilidad por el ataque a cuchillazos frente a La Visera.

El fiscal detalló que la noche de ese miércoles en cuestión fueron 60 los involucrados en los incidentes. "En esas circunstancias, el imputado atacó a un hombre por la espalda con un elemento corto punzante y le asestó una puñalada que le provocó una lesión grave que puso en riesgo su vida", detalló el informe.

El condenado no registraba antecedentes penales y después de la recopilación de testimonios y pruebas, "la calificación legal del hecho fue por el delito de lesiones graves", recibiendo una condena de dos años de prisión condicional más las costas del proceso.

Los detalles de la pena

Tras reconocer el hecho, el hincha condenado deberá cumplir con varias pautas de conducta y trámites administrativos.

Entre ellas están: fijar un domicilio, no cometer nuevos delitos, no abusar del consumo de drogas y alcohol, someterse al cuidado del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados con presentaciones bimestrales.

Además, se le prohibió terminantemente cualquier contacto con la víctima del delito.

No puede entrar al club

En la decisión de la Justicia, se detalló puntalmente la "restricción de concurrencia a cualquier tipo de espectáculo deportivo donde participe el club Cipolletti, principalmente los partidos de fútbol".

Esta resolución no solamente prohíbe su ingreso a La Visera, sino a cualquier estadio o reducto deportivo relacionado a la institución en cualquier parte del país.

Finalmente, desde el Ministerio explicaron que "la pena contó con el consentimiento expreso en la audiencia del propio imputado, con el acompañamiento de su defensora oficial, quien lo asistió técnicamente, sumado a la conformidad de la víctima a través de la Fiscalía".