Cipo le ganó por primera vez de visitante a Deportivo Rincón

El Albinegro venció al León por la quinta fecha y alcanzó la cima de su zona, gracias a un doblete de Maximiliano López.

Cipo ganó por primera vez en Rincón de los Sauces en el Federal A. (Foto: Luis Amaolo).

Cipo le ganó a Deportivo Rincón por 2 a 1 en condición de visitante y escaló a la cima de la tabla de la zona 3 en el Torneo Federal A. Los goles del equipo de Fabián Enríquez fueron ambos de Maxi López , a los 4 y 27 minutos del primer tiempo. Cristian Canga descontó para el local a los 41 minutos, también durante la primera etapa. El Albinegro además enfrentó la dificultad de jugar con uno menos desde los 10 minutos, por la expulsión de Nehuén García .

Desde que el León está en la categoría, nunca había perdido ante el albinegro jugando en Neuquén . Hasta el momento habían sido tres victorias locales y dos empates.

El partido comenzó con una gran emoción para Cipolletti: Maxi López convirtió a los 4 minutos, tras una jugada preparada del córner. Fernando Pettinerolli la jugó corta para el de Funes, que levantó la cabeza y remató sin dudar desde el borde del área. La pelota se desvió y el "Oso" Alejandro Sánchez no pudo hacer nada.

Deportivo Rincón vs Cipolletti Federal A Maxi López (2) Foto: Luis Amaolo.

Cuando en sus últimos cruces Deportivo Rincón era el que solía pegar rápido, esta vez fue Cipo el equipo que abrió el marcador para asentarse con mayor comodidad en condición de visitante.

A pesar de la alegría por el gol tempranero, las malas noticias no tardaron en llegar. A los 10 minutos, el lateral izquierdo Nehuén García vio la tarjeta roja para luego de una falta a Rodrigo Montes. El ex Boca aprovechó un agarrón para dejarse caer y como era el último hombre, el árbitro no dudó en la sanción. Fabián Enríquez decidió sacar a Claudio Mosca e ingresó Benjamín García, para reacomodar la defensa.

Cuando parecía que Deportivo Rincón se venía y el arquero Facundo Crespo se hacía grande, Sebastián Jeldres condujo un ataque que terminó con un centro para López, quien con una volea de sobre pique anotó el 2 a 0.

Deportivo Rincón vs Cipolletti Federal A (3) Foto: Luis Amaolo.

Tras el segundo gol, llegó otra mala noticia: Nicolás Trejo pidió el cambio tras sentir una molestia en su aductor derecho y se suma a la extensa lista de baja para Enríquez. Aunque no habían laterales derecho de oficio en el banco, Valentín Flores ingreso para ocupar esa posición en su segundo partido en la categoría.

En Deportivo Rincón, producto del mal funcionamiento del equipo durante la primera etapa, el entrenador Pablo Castro decidió sustituir a Jonathan Fleita por Nicolás Di Bello.

A los 41 minutos, con un centro de derecha a izquierda, Cristian Canga entró solo y definió frente a un Crespo que no pudo hacer nada para descontar y poner el 1 a 2.

rincón cipo 2

En el arranque del complemento, el local se adueñó de la pelota y empujó a Albinegro contra su campo. El equipo visitante se replegó y apostó a salir de contra, mientras el dueño de casa intentaba lastimar por distintos sectores.

La primera situación realmente clara llegó recién a los 65 minutos. Tras una recuperación alta de Daniel Carrasco, el atacante sacó un remate potente que se fue apenas al lado del palo defendido por Crespo.

Sobre el final del partido, Cipo se dedicó a aguantar. Con un jugador menos, los dirigidos por Enríquez se replegaron y Facundo Crespo volvió a ser clave para descolgar los múltiples centros que cayeron en el área. Con un esfuerzo físico inconmensurable, el Albinegro se llevó los 3 puntos en una cancha muy difícil para quedarse con la cima de la zona.

SÍNTESIS

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Jonathan Fleita, Rodrigo Herrera, Edgardo Díaz y Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Daniel Carrasco, Rodrigo Montes y Axel Oyola; Cristian Canga y Jorge Rossi. DT: Pablo Castro

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Juan Cruz Huichulef y Nehuén García; Fernando Pettinerolli, Claudio Mosca, Marcos Pérez y Maxi López; Sebastián Jeldres y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Árbitro: Fernando Marcos

Cancha: Elías Moisés Gómez, Rincón de los Sauces.

Goles: Maximiliano López 4', 27' (C); Cristian Canga 41' (DR).

Tarjetas rojas: Nehuén García 10' (C).

Cambios en el PT: Benjamín García y Valentin Flores por Mosca y Trejo (C) y Nicolás Di Bello por Fleita (DR).

Cambios en el ST: Sergio Ranquehue, Ulises Romero y Federico Berezoski por Acevedo, López y Jeldres (C). Cristian Estigarribia, Cristobal Valbuena, Matías Domínguez y Fernando Inda por Montes, Rossi, Miguel y Cangá (DR)