Olimpo vuelve a golpear a Cipo y se queda con Cristian Ibarra, el goleador del Albinegro

El Aurinegro continua reforzándose para la próxima temporada y se llevó a otra figura de Cipo en el ultimo torneo.

Olimpo de Bahía Blanca volvió a mover fuerte en el mercado del Torneo Federal A y esta vez apuntó a otro de los puntos altos de Cipo . El Aurinegro cerró la contratación de Cristian Ibarra , el máximo goleador del Albinegro en la última temporada. De esta forma, se sumó al éxodo del mediocampista Agustín Stancato , otro de los pilares del equipo de Daniel Cravero .

"Tenemos muchas diferencias en lo económico con algunos equipos. En el caso de Olimpo, los presupuestos que están manejando son de Nacional B o de primera división, entonces es imposible competir así ”; dijo a LM Marcelo Bastías , presidente de la subcomisión de futbol.

El delantero tucumano, oriundo de Lules, había llegado a Cipolletti a comienzos de la temporada pasada desde Douglas Haig , por expreso pedido del cuerpo técnico. Su rendimiento fue contundente, sobre todo en la primera etapa de la temporada donde convirtió 12 goles y fue una de las grandes figuras de la fase regular a nivel país , peleando par a par con Lucas Albertengo y transformándose en el famoso “7 Bravo” que se ganó el reconocimiento de la gente en La Visera .

cristian ibarra cipo vs villa mitre Cipo y Villa Mitre se enfrentaron este domingo con camisetas alternativas. Fotos: Omar Novoa

Desde la dirigencia albinegra y también desde el banco de suplentes hubo un fuerte intento por retenerlo. Cravero lo quería y Cipolletti le acercó una propuesta concreta para la renovación. Ibarra evaluó esa oferta y también la de Olimpo, que terminó inclinando la balanza con un contrato superior y un proyecto deportivo ambicioso para el próximo Federal A.

En Bahía Blanca, de hecho, la operación ya era un secreto a voces. La prensa local venía siguiendo de cerca la negociación y el nombre del goleador de Cipo aparecía todos los días en los rumores del mercado aurinegro, hasta que finalmente se terminó de cerrar. “Las diferencias son por falta de sponsors, por falta de empresas grandes. No queremos hipotecar el club, prometiendo cosas que no nos puede pagar. El costo de venir acá, el de vida, es más caro que en Bahía”; agregó el dirigente.

Con 33 años, Ibarra deja Cipolletti luego de una temporada clave y se reencontrará en Olimpo con Agustín Stancato, el volante central que tuvo asistencia perfecta bajo la conducción de Cravero, y además con Brian Guille, otra de las grandes figuras del equipo bahiense de cara al próximo torneo.

Para Cipolletti, la salida es doblemente dolorosa. Pierde a su principal referencia ofensiva, mientras que Olimpo se sigue armando con nombres que fueron protagonistas directos del buen andar albinegro. En la previa al inicio de la pretemporada, el poder económico del club bahiense pesa en el mercado y vuelve a llevarse piezas clave de un rival directo en la pelea por el ascenso.

¿Habrá refuerzos en Cipolletti?

En cuanto a los movimientos del Capataz, se encuentra en negociaciones y mira a refuerzos zonales en los principales equipos que siguen en competencia y otros que terminaron su andar el último fin de semana. Sobre otros jugadores de roce, todavía están en plena competencia y las negociaciones están abiertas.

“La próxima semana vamos a tener novedades, estamos hablando con varios para el armado del plantel, pero está difícil cerrar con algunos”, concluyó el dirigente.