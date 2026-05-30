Domingo de Federal A: Cipo visita a San Martín por su segunda victoria al hilo

El Albinegro enfrenta a San Martin en Mendoza y va por la victoria lejos de casa. El León recibe a FADEP en un duelo que tiene a los dos igualados en puntos.

Luego de volver a la victoria, Cipo afronta la fecha 11 del Federal A en Mendoza y visitará a San Martín este domingo. El Capataz llega con una victoria ante Atenas, el puntero del grupo, y el Chacarero por su parte empató en 1 con Juventud Unida en San Luis. Cipo buscará mantenerse en el lote de líderes, mientras que los mendocinos tienen la necesidad de despegar del fondo de la tabla.

En el estadio General José de San Martín, Mauricio Martín pitará el inicio del encuentro a las 16. El juez de Tucumán tendrá la asistencia de José Daniel Ponce y Agustín Marto, mientras que Rodrigo Ballestero completará el cuerpo arbitral.

El conjunto cipoleño cambió el semblante durante la semana después de volver a ganar. De cara a este duelo, el cuerpo técnico recuperó a un jugador importante en la línea defensiva. Nicolás Trejo , ausente en la fecha pasada volvió a subir al micro.

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Los dirigidos por Fabián Enríquez lograron sumar de a tres luego de dos fechas y, tras derrotar al puntero en casa, alcanzó los 14 puntos, ubicándose tercero detrás de Atenas que aún lidera con 16 y Argentino de Monte Maíz que escolta con 15.

En condición de visitante, los valletanos acumulan una victoria, ante el Deportivo Rincón, un empate, frente a Huracán Las Heras y dos derrotas: Atenas y Argentino.

En cuanto al equipo de Alejandro el Cachorro Abaurre, está noveno en el fondo de la tabla con siete unidades. En el General San Martin empataron en tres oportunidades y tienen una derrota y una victoria.

En la ida de la fase de grupos, Cipo se despachó con una goleada 3 a 0 en la Visera de Cemento con goles de Federico Acevedo, Maximiliano López y Brandon Obregón. Aquella jornada, Facundo Crespo le ahogó el descuento a Ricardo Dichiara atajándole un penal en el complemento.

En la última visita del Capataz al Chacarero, Cipolletti, dirigido por Gabriel Nasta, se quedó con los tres puntos con un gol de Laureano Tello en el último tramo del partido. El duelo fue por la sexta fecha de la Reválida del 2024 y la única victoria en condición de visitante en aquella temporada.

El duelo tendrá la transmisión radial de FM Master 105.5 junto a todas sus repetidoras, a su vez LU19 también en radio, sumará las imágenes a través de Canal 10.

Deportivo Rincón vuelve a jugar tras la fecha libre

En Neuquén, el Deportivo Rincón, que viene de fecha libre, recibe en el Moisés Gómez a FADEP. Los neuquinos, antes del descanso, vencieron a Costa Brava en Rincón de los Sauces y los mendocinos llegan de ganar 2 a 0 también a los pampeanos.

A partir de las 15, Juan Ignacio Nebbietti marcará la apertura del encuentro. El juez de Río Colorado estará acompañando por Emiliano Bustos y Danilo Viola. Kevin Bustos por su parte completará la cuaterna.

El equipo de Pablo Castro se fue a la fecha libre con una victoria por la mínima ante Costa Brava con gol de Christian Canga. Esos tres puntos le valieron para quedarse cómodo a mitad de tabla. Los neuquinos están quintos con 12 puntos, a cuatro puntos del líder.

En el Moisés Gómez los leones ganaron en tres oportunidades, frente a Argentino de Monte Maíz, San Martin y Costa. La única derrota fue ante Cipolletti.

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Por otro lado, los de Diego Pozo están en levantada y aparecen sextos, también con 12 unidades. Los buenos resultados comenzaron en la fecha 7 con la victoria ante Atenas por 4 a 0 en Mendoza, desde allí consiguió un empate de visitante, ante San Martin y dos victorias en Russell, ante Huracán y Costa Brava.

En el duelo de ida el negocio fue para el Deportivo Rincón, que remontó un 2 a 0. Juan Albertinazzi marcó en el arco propio y Nahuel Iribarren amplió la cuenta. Con celeridad Matías Domínguez descontó y sobre el final, el mismo Albertinazzi selló el empate. El encuentro tendrá la transmisión habitual de La Primera AM550.