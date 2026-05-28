La Liga Confluencia tiene en San Isidro a un campeón distinto

El equipo cipoleño se quedó con el Apertura en la división B y buscará el ascenso a la A.

La Liga Confluencia tiene a su primer campeón en la segunda categoría. San Isidro goleó en casa y se desató una fiesta en Cipolletti . El Tricolor venció 4 a 1 al Deportivo Godoy y se coronó en el Apertura, consiguiendo además la primera estrella para el club de la mano de un plantel que llegó para buscar el ascenso.

Detrás de la campaña en la primera etapa del año, hubo algo más que resultados. El campeón nació de una mezcla poco habitual: un grupo de amigos que ya venía compartiendo equipo en el Timao , en el famoso “300 For Ever” , decidió tomarse la Liga con seriedad.

Con ocho victorias y tres empates, el Tricolor terminó invicto y le sacó cinco puntos de ventaja al escolta Chichinales . Sin embargo, la verdadera sorpresa fue la manera en que un equipo acostumbrado al torneo comercial logró trasladar organización, compromiso y competitividad al fútbol liguista.

“Muy contentos. El domingo y todas las semanas previas hubo mucha fiesta en el club, pero el domingo se dio el cierre a un laburito lindo”, expresó Juani Martínez.

Los festejos y el acompañamiento sorprendieron a más de uno. “Fue una locura, el domingo fue muy emotivo, quedamos todos asombrados, se vivió una fiesta”, agregó Alexander Reyes.

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De hecho, el apoyo detrás del alambrado fue creciendo semana tras semana en un contexto de cierta desconfianza e incertidumbre cuando se presentó el proyecto. “Muy contentos con la familia, con la cantidad de gente que fue a la cancha, no tan solo el domingo, sino en estos seis meses de este proceso. Fue de menor a mayor la cantidad de gente, los chicos; fue un hermoso cierre”, contó Agustín Berrios.

Un equipo de amigos que dio el salto

La historia tiene una particularidad que llamó la atención en la región. El plantel campeón está compuesto en gran parte por jugadores del Timao, equipo reconocido dentro del 300 For Ever, un torneo históricamente relacionado con el fútbol amateur y de amigos.

Lejos de tomárselo como un simple pasatiempo, el grupo decidió construir algo mucho más serio. “Era un desafío. La verdad que tanto yo como los chicos no teníamos dudas de que íbamos a andar bien. En ese punto quiero agradecer y valorar el trabajo del profe nuestro, Valentín Massina, que fue un punto importante para aguantar el entrenamiento y jugar sábado y domingo”, señaló Juani Martínez.

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La doble competencia exigió un esfuerzo físico y mental importante. Muchos trabajan durante toda la semana y aun así sostuvieron entrenamientos, partidos y viajes.

“Todos los chicos tienen su laburo, sus cosas, y todos dejamos algo por esto. A veces intercalamos entre sábados y domingos; al menos a mí me toca no poder estar, pero como las ganas siempre están, le metimos”, explicó Reyes.

Queda claro que una de las claves del proyecto es el orden, algo que tomaron de la experiencia en un club y nunca soltaron.

“Cuando surge el Timao hace unos cinco años atrás, que nos fuimos de Pillmatún, la idea era no ser un equipo más. No queríamos sentirnos poco [menos o inferiores] y queríamos seguir con la estructura de un club; por eso siempre el Timao estuvo bien organizado. Las bases eran esas: juntarnos los jueves, tener un tesorero, utilero”, explicó Berrios.

"Esto no es pan para hoy"

El regreso a la Liga Confluencia también vino acompañado de cierta desconfianza desde afuera. Algunos entendían que el proyecto podía ser algo pasajero, aunque dentro del grupo tenían claro el camino.

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“Cuando volvemos a la Liga ya teníamos todo armado. Escuchamos mucho que esto es ‘pan para hoy y hambre para mañana’, pero a nosotros nos gustaría que antes de hablar se acerquen al club y vean cómo se está laburando”, sostuvo Berrios.

Porque aunque el sábado siga existiendo el fútbol entre amigos, el domingo la mentalidad cambia completamente. De hecho, desde la presidencia de Miguel Mariano, las puertas se abrieron y la confianza se depositó al cien por ciento en el proyecto.

“Si bien seguimos jugando los sábados, esto es trabajo. Cuatro días en la semana. Se descansa el sábado; ahí cada uno está con sus amigos, nosotros en el Timao y otros chicos con otro equipo, pero el domingo el compromiso es con el club”, aseguró Agustín.

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El fenómeno que generó San Isidro

Los resultados empezaron a contagiar el entusiasmo y de a poco el club comenzó a vivir algo distinto. Lo que arrancó con el acompañamiento de familiares y amigos terminó convirtiéndose en algo mucho más grande.

“La gente te acompaña, pero mamá, papá, los amigos, los más cercanos. Lo que yo vi acá en San Isidro es que se empezó a sumar toda la gente del club: los chicos de la escuelita, inferiores, papás de los chicos, amigos nuestros y gente que se fue enterando”, relató Juani Martínez.

Ese respaldo también se transformó en motivación para el plantel. “Nos motiva a seguir, a prepararnos porque no podemos dar una imagen mala si hay tanta gente bancando atrás. Fue positivo que la gente se sume; a nosotros nos sirvió un montón”, agregó.

La experiencia además abrió un debate interesante sobre si los equipos del fútbol comercial pueden sumarse a la Liga.

“Hay equipos en torneos comerciales que están mejor u organizados de otra manera y pueden llegar a competir en este torneo. En el comercial lo tomas como jugar con amigos, pero es lo mismo al competir. Cambian las canchas o el juego un poco”, opinó Alexander Reyes.

Para Juani, la diferencia aparece en el trabajo invisible de la semana y en el cuidado de cada jugador. “Depende de cómo te prepares. Jugar sábado o domingo, podés hacerlo; para mí es lo de menos. La preparación es fundamental en la semana, que eso es lo que no se ve”, dijo.

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El ascenso, el gran objetivo

Más allá del título, en San Isidro tienen claro que esto recién empieza. El objetivo verdadero sigue siendo el ascenso a la máxima categoría de la Liga Confluencia. El próximo escalón no se dará en el Clausura, sino que el reglamento establece que el ascenso será mediante la sumatoria de puntos en una tabla general.

“Lo sabíamos, que era largo. Si bien estaba la incertidumbre, nosotros nos preparamos para competir. Estamos tranquilos, sabemos que solo es un buen comienzo; no nos conformamos con esto porque sabemos a lo que vinimos y cuál es nuestro proyecto”, aseguró Berrios.

Ahora llegará una pequeña pretemporada mientras esperan definiciones sobre la Copa de la Liga, competencia que podría permitirles medirse ante equipos de la A. “Le vamos a meter una pretemporada y si se juega la Copa habrá que seguir compitiendo. El objetivo a fin de año es lograr el ascenso, el mayor objetivo”, afirmó Berrios.

Puertas adentro, el deseo de competir contra los mejores ya empezó a crecer. “Quiero que se haga la Copa, al menos yo, para medirnos. Estaría bueno. No tengo dudas de que los jugadores y las condiciones para juntarlos las tenemos”, cerró Martínez.

Al Tricolor arribó el Timao para escribir un capítulo particular pero no menos importante. Con trabajo silencioso, serio y con actitud, este grupo de amigos le dio esperanzas a San Isidro, que se ilusiona con volver a la A.

Cabe mencionar que los ascensos se resolverán a fin de año.