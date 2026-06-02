Cipo ya tiene día y hora para volver a sumar en La Visera

En un grupo muy parejo, el Albinegro sigue en zona de clasificación pese a la última derrota y recibirá a Huracán Las Heras.

Después del golpe sufrido en Mendoza, Cipo volverá a presentarse en La Visera de Cemento, donde recibirá a Huracán Las Heras por la fecha 12 del Federal A, en un partido que puede resultar determinante para reacomodarse en la pelea de la Zona 3. Apenas llegó el plantel desde San Martín, la dirigencia confirmó que la cita ante el Globo será este domingo a las 15:30.

Los dirigidos por Fabián Enríquez buscarán reencontrarse con su mejor versión junto a su gente. El traspié de la última jornada dejó un sabor amargo, porque el equipo venía de una victoria y podía subirse a la punta.

"Hay que ser autocrítico, no hicimos un buen partido y se ve reflejado en el resultado. En el segundo tiempo tuvimos una o dos chances de hacer goles y nos lo terminan haciendo ellos, por eso te vas con el sabor amargo", reconoció Andrés Almirón.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (60) Almirón viene siendo titular en Cipolletti. Sebastián Fariña Petersen

Sin embargo, los otros resultados jugaron a favor de Cipolletti. Costa Brava derrotó a Argentino de Monte Maíz, escolta del grupo, Huracán Las Heras superó a Juventud Unida Universitario, Deportivo Rincón empató frente a FADEP y Atenas tuvo fecha libre.

Esa combinación permitió que el conjunto rionegrino no perdiera posiciones y continúe tercero con 14 puntos, todavía bien acomodado dentro de la zona de clasificación. "Hay que seguir, teníamos la chance de seguir punteros. Tenemos un partido de local donde tenemos que hacernos fuertes y es una lástima porque no se nos dio lo que fuimos a buscar", agregó.

tabla federal a cipo rincón

También habló el capitán

La tabla refleja la paridad que atraviesa el grupo. Una victoria puede depositar a cualquier equipo en los primeros lugares, mientras que la derrota puede hacerlo retroceder varios puestos. "Hay cosas para corregir, veníamos siendo prolijos y ahora en casa tenemos que dejar los tres puntos. Lo importante es ganar en casa", sostuvo Yago Piro, capitán del equipo.

El defensor reconoció que hay aspectos para corregir, aunque destacó que el equipo continúa siendo competitivo y mantiene intacta la confianza en el trabajo que vienen haciendo. "La verdad que no siento que no estemos a la altura. Es una tranquilidad. Fue un partido raro, no merecimos perder, pero es lo que nos toca. Hay que digerirlo, fue un golpe duro, pero vamos por los tres puntos en casa", sostuvo.

Las bajas que viene sufriendo el equipo por expulsiones y sanciones obligaron a rearmar el once reiteradamente. "Se está haciendo duro el tema ese, pero hay que ponerle el pecho, dar la cara sobre todo en los malos momentos. Tampoco es que estamos en un mal momento, estamos ahí nomás, haciendo buenos partidos y trabajando bien. Falta encontrar algunas sociedades, vamos por buen camino", analizó el capitán.

cipolletti yago piro nota.jpg Yago Piro arribó a comienzos de 2024 y se afianzó como zaguero en el fondo. Foto: Anahí Cárdena

De cara al próximo domingo, Fabián Enríquez volverá a tener la baja de Nicolás Trejo, ausente en la fecha 10 por lesión. En Mendoza vio la roja por doble amarilla y estará una fecha afuera. De todas maneras, volverá a tener a disposición a Víctor Manchafico, expulsado ante Juventud en la octava jornada. Con ello, podrá suplir con Piro en el lateral derecho regresando a Andrés Almirón a su posición natural.