A Cipo le metieron un golazo de otro partido y perdió ante San Martín

Por la fecha 11 del Federal A, el albinegro cayó como visitante frente al Chacarero cuyano pero sigue en zona de clasificación.

Por una nueva fecha del Federal A, Cipo perdió como visitante por 1 a 0 frente a San Martín de Mendoza. El albinegro llegaba tras ganarle al puntero de la zona 3, Atenas de Río Cuarto, en La Visera, pero no pudo continuar por la buena senda. Nicolás Trejo se metió en el equipo como lateral derecho, pero vio la roja en el segundo tiempo.

En la fecha que viene, el equipo de Fabián Enríquez será local ante Huracán Las Heras.

El partido fue cerrado, con pocas llegadas, en un terreno complicado. El campo de juego del estadio General San Martín no luce en buenas condiciones, por lo que ninguno de los dos pudo armar mucho juego colectivo.

Además, ambos equipos se dedicaron más a marcar que a jugar, por lo cual el trámite del partido fue desprolijo.

Si bien Cipo tuvo algunas dudas en el fondo y sus marcadores centrales estuvieron cerca de cometer errores graves, Facundo Crespo no tuvo sobresaltos.

De hecho, las llegadas más claras llegaron en el final del primer tiempo y fueron para la visita. Dos remates de Federico Acevedo y uno de Martín Peralta exigieron al arquero Leo Rodríguez.

En el arranque del complemento, el trámite tuvo más ida y vuelta aunque sin llegadas.

Hasta que a los 14' apareció una de las perlas del torneo. El ingresado Juan José Almeida tomó la pelota fuera del área y le metió un cachetazo de zurda con el revés del pie que dejó parado a Facundo Crespo y se transformó en el único gol del partido.

El volante por izquierda había ingresado seis minutos antes en lugar de Tejada y su incidencia en el desenlace fue inmediata.

A partir de ahí, todo fue cuesta arriba para la visita. Para colmo, sobre los 23' vio la segunda amarilla y consecuente expulsión Nicolás Trejo, por lo que Cipo jugó la última media hora con uno menos.

Enríquez movió el banco para buscar respuestas, pero con un jugador más San Martín se defendió bien y el albinegro casi no tuvo chances para empatarlo.

En el minuto 94', el ingresado Sebastián Jeldrés agarró la pelota de volea y Rodríguez evitó el empate con una sobria atajada.

Fue derrota de Cipo en tierras cuyanas y la misión será recuperarse otra vez la fecha que viene cuando reciba a Huracán Las Heras. Igualmente, sigue en zona de clasificación.

tabla federal a fecha 11 zona 3

SÍNTESIS

San Martín de Mendoza: Leonardo Rodríguez; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo, Pedro Velázquez y Mateo Zapata; Enzo Tejada, Franco Rodríguez, Ricardo Herensperger; Agustín Ferro, Juan Manuel Mazzola y Ricardo Dichiara. DT: Alejandro Abaurre.

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Juan Cruz Huichulef y Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero y Maxi López; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Gol: ST, 14 Juan José Almeida (SM)

Expulsado: ST, 23 Trejo (C)

Árbitro: Mauricio Martín, Tucumán

Cancha: Libertador General San Martín