La publicación del Dibu Martínez luego de saber que se pierde los amistosos

El arquero de la selección argentina está con la delegación en Kansas en la previa del Mundial 2026 donde defiende el título.

Entre los muchos lesionados que tiene la selección argentina de cara al Mundial 2026 , Dibu Martínez es el que sufrió la lesión de mayor gravedad. Su fractura en la mano derecha no le permitirá realizar los entrenamientos previos al certamen con normalidad ni tampoco jugar los amistosos previos.

En ese contexto, el "1" del Aston Villa, campeón reciente de la Europa League, subió un posteo a sus redes sociales en el que se lo muestra consciente de la lesión, pero optimista para el futuro inmediato.

"Día 1 con mucha ilusión. Triste de no poder hacer todo, pero contento de estar con amigos y unidos por un país", manifestó el futbolista argentino mediante un posteo en su cuenta personal de Instagram.

La publicación estuvo acompañada por imágenes correspondientes a la jornada inaugural de entrenamientos de los dirigidos por Lionel Scaloni en la ciudad de Kansas.

En el posteo del 'Dibu', se constató un vendaje de inmovilización focalizado sobre las falanges de los dedos anular y meñique, que le impidió realizar actividades de atajada y lo obligó a realizar movimientos exclusivamente con los pies sobre el terreno de juego.

dibu martínez captura posteo

El marplatense se lesionó el dedo de la mano izquierda durante la final en la que el Aston Villa, equipo en el que milita desde 2020, conquistó la Europa League ante el Friburgo el pasado 20 de mayo en Estambul.

La planificación pensada por el seleccionador Lionel Scaloni estipula que el arquero titular sea preservado por completo y no sume minutos en los próximos compromisos amistosos pautados ante Honduras e Islandia, minimizando cualquier margen de contingencia física.

Su lugar lo ocuparán Juan Musso o Gerónimo Rulli, los otros dos arqueros en la lista de 26 futbolistas.

Los especialistas que acompañan a la delegación estiman que el "Dibu" Martínez asimilará el proceso de consolidación de la fractura a tiempo y llegará en condiciones competitivas para el debut oficial en el Grupo J frente a Argelia, programado para el próximo martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium.

dibu martínez foto

Cómo están los lesionados de la selección argentina

Son varios los futbolistas que llegan con problemas físicos y se perderán uno o los dos amistosos, como el caso de Dibu. A saber: