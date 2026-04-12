En una tarde difícil, Cipo apenas rescató un punto en casa contra Costa Brava

El equipo de Fabián Enríquez comenzó abajo pero lo igualó ante el rival pampeano en La Visera por el Federal A.

Segundo empate consecutivo para Cipo en el Federal A. Luego del punto como visitante frente a Huracán Las Heras, el Albinegro se presentó en casa e igualó 1 a 1 frente a Costa Brava de General Pico. El encuentro fue válido por la cuarta fecha del Federal A y tuvo tres expulsados, dos del local.

El técnico Fabián Enríquez realizó una sola modificación en el once titular por la lesión de Martín Peralta . Autor de dos goles en las primeras fechas, el delantero sufrió un desgarro y su lugar fue ocupado por Sebastián Jeldres.

En la primera llegada del encuentro, Jerónimo Gutiérrez le ganó fácil a Víctor Manchafico y su remate cruzado se metió en el arco. Iban apenas 4 minutos de partido.

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Pese a sufrir ese duro golpe de arranque, Cipo salió rápido en busca del empate. El local avisó con un tiro libre que exigió una doble respuesta de Luciano Silva, que no podría hacer nada minutos más tarde.

Sobre los 17', López tiró un centro desde la izquierda, Agüero pifió en el primer palo y Federico Acevedo facturó con un zurdazo inatajable al primer palo.

En un contexto de paridad, el local tuvo un par de aproximaciones. La más clara fue una individual de Almirón, que robó en el mediocampo, tocó y fue a buscar. Sin embargo, el "8" llegó sin nafta a la medialuna y cuando estaba mano a mano se la entregó a Silva.

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Antes del final del primer tiempo, sin la peleta en juego, Matías Rivas agredió a Brandon Obregón, pero el árbitro Correa expulsó a ambos. Se venían diciendo cosas desde hacía un par de jugadas, pero la agresión fue del jugador visitante y la decisión del árbitro no estuvo acorde a la infracción.

Ya en tiempo adicionado, Gutiérrez estuvo a punto de anotar el segundo, pero se encontró con Crespo y por eso se fueron 1 a 1 al descanso.

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Para el complemento, Villalonga hizo un cambio ofensivo, poniendo a un delantero por un volante. Así, el ingresado Noriega estuvo cerca del segundo, pero Crespo volvió a ser determinante con otra atajada. Unos minutos después, Cipo zafó de que le cobren un penal por agarrón de Yago Piro que pidió la visita.

Pasada la media hora, Gutiérrez convirtió de cabeza tras un tiro libre desde tres cuartos de cancha, pero el juez de línea marcó fuera de juego, en una decisión que pareció correcta.

Sobre los 37', Manchafico bajó a un rival en mitad de cancha y Correa le mostró la segunda amarilla, siendo el segundo expulsado del local en la tarde.

Futbolísticamente, en los últimos minutos pasó poco porque ninguno de los dos tuvo profundidad y terminaron repartiendo puntos.

Por cómo se dio el partido, el empate tiene valor para Cipo, pero entre lesionados y suspendidos tiene varias bajas para visitar a Deportivo Rincón en la próxima fecha.

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SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Victor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maximiliano López; Sebastián Jeldres y Federico Acevedo. DT: F. Enríquez

Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Maximiliano Lara, Agustín López, Mariano Rivadeneira y Lautaro Ibarra; Jerónimo Gutiérrez y Matías Rivas. DT: Rodrigo Villalonga

Goles: PT 4 Gutiérrez (CB), 17 Acevedo (C).

Cambios: ST, al inicio, Brian Noriega por Rivadeneira (CB), 15 Andrés Domínguez por Jeldres (C), 20 Adrián Arce por López (CB), 28 Fernando Pettinerolli y Ulises Romero por Almirón y Maxi López (C), 37 Ezequiel Riera por Lara (CB), Juan Cruz Huichulef por Domínguez (C), 42 Tomás Garro y Thiago Gómez por Ibarra y Pacheco (CB).

Expulsados: PT 42 Rivas (CB), Obregón (C). ST 37 Manchafico (C).

Árbitro: Jonathan Correa

Cancha: La Visera