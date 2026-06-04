Mega causa por certificados truchos en el Estado: una doctora, su marido y más de 100 policías acusados

Se realizó la primera audiencia de formulación de cargos por el uso de documentación falsa y fraude a la administración pública. Un solo médico otorgó 2.000 días de licencia.

Una doctora, su marido y más de 100 efectivos policiales entre los acusados.

La investigación penal que mantiene en vilo a la Policía de Río Negro , a una médica y su pareja por la presunta presentación de certificados médicos truchos sumó un importante capítulo en los tribunales, a partir del desarrollo de la primera audiencia de formulación de cargos en Viedma .

La mega causa que investiga la presentación de constancias médicas falsas por parte de empleados públicos comenzó en junio de 2024 y fue impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck. El proceso judicial dio su primer paso formal con la definición de los acusados por el uso de documentación falsa y fraude a la administración del Estado provincial.

La acusación se extiende a una profesional de la salud , que se desempeñaba en un hospital y su pareja, quienes habrían presentado certificados truchos para acceder a licencias médicas por un tiempo determinado.

Por otro lado, la acusación alcanza a más de 100 efectivos de la Policía de Río Negro, acusados de presentar constancias médicas apócrifas. La denuncia fue presentada por el Gobernador a través de la Fiscalía de Estado para defender los recursos estatales y priorizar los intereses de los rionegrinos.

policiaaa Más de 100 efectivos de la Policía de Río Negro están involucrados en la causa.

La Secretaría de la Función Pública implementó políticas de control de ausentismo y esto permitió detectar un patrón alarmante en la emisión de estas certificaciones irregulares.

El caso del médico que recetó más de 2000 días de licencia

Los controles detectaron un circuito de certificados falsificados y constancias médicas de profesionales que otorgaban licencias de manera indiscriminada. Incluso, un solo médico llegó a registrar hasta 2.000 días de licencias otorgados, una situación que derivó en denuncias penales y sumarios administrativos.

Este jueves estaba prevista la audiencia de formulación de cargos, pero dada la cantidad de personas involucradas y que la mayoría de los acusados participó de manera virtual desde otras localidad, se decidió reprogramar la imputación.

poder judicial rio negro El juez definió reprogramar la audiencia de formulación de cargos.

Tania Lastra, la Secretaria de la Función Pública, quien estuvo presente en la audiencia explicó: “Aunque muchas veces hablar de sanciones en el Estado puede sonar antipático, en realidad esta firmeza busca respaldar a los trabajadores que sí cumplen, ellos también se ven perjudicados cuando un compañero abusa del sistema para evitar sus responsabilidades”.

Las acusaciones se realizarán en tandas de 20 personas

El Juez Adrián Dvorzak dispuso la reprogramación de la audiencia de imputación para realizarla en tandas de 20 personas. En una medida que busca asegurar el debido proceso y garantizar que cada agente comprenda con claridad los hechos que se le atribuyen.

La cantidad de días de licencia médica presentado ante el Estado provocó un perjuicio económico millonario para el gobierno provincial y afecta de forma directa a toda la ciudadanía.

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El desarrollo de este proceso judicial se da en un contexto de cambio de cultura política impulsada por el Gobierno de Río Negro. Las acciones de auditoría médica y el reordenamiento de las cuentas del Estado buscan la eliminación de privilegios e irregularidades para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

“Y, fundamentalmente, impacta en los rionegrinos y rionegrinas: en esta causa se investiga a más de 100 policías por el uso de certificados apócrifos. Si la acusación se comprueba, estamos hablando de efectivos que no estaban en sus puestos de trabajo cuidando a los vecinos”, concluyó Lastra.