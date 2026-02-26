Descubrieron una red de certificados truchos docentes: el nexo de Río Negro con Salta

Las certificaciones sumaban puntaje docente y mejoraban el orden de mérito. El administrador de la organización operaba desde Bariloche.

La maniobra captaba a los docentes a través de Facebook con perfiles llamados “Cursos Educar” que ofrecían diplomaturas y postítulos.

Una investigación judicial en la provincia de Salta , derivó en una serie de allanamientos simultáneos y la detención de dos mujeres , que permitió desbaratar una presunta organización de falsificación de certificados docentes . Las certificaciones otorgaban puntaje docente y mejoraban el orden de mérito . El nexo clave con la provincia de Río Negro.

Durante el procedimiento identificaron la existencia de una organización que operaba en el norte y sur de Salta con una conexión directa a Bariloche . Un hombre que operaba desde la ciudad patagónica, sería el administrador digital de la estructura y destinatario de los fondos transferidos , lo que vinculándolo de forma directa a la maniobra investigada en Salta.

Se trata de más 290 inscripciones con certificados falsos , que fueron identificados en la auditoría de unidades educativas. De las 292 inscripciones auditadas, se detectaron 291 inscripciones con certificados presuntamente falsos, 286 registros adulterados y hay 237 docentes involucrados.

Además, se advirtió que las Juntas Calificadoras de Nivel Inicial, Primario y Secundario comparten la base de datos, lo que generó un perjuicio más amplio.

certificados Los docentes que accedían a la certificación, abonaban cifras que oscilaban entre los 95 mil y los 360 mil pesos.

Según informó el medio El Cordillerano, los allanamientos se llevaron adelante en domicilios ubicados en Coronel Mollinedo, El Tala, Embarcación y El Galpón de la provincia de Salta. Durante los procedimientos se secuestraron documentos de interés para la causa y se ejecutó la detención de las dos mujeres.

Los procedimientos fueron ordenados por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio y ejecutados por personal de la Unidad de Investigación UDEC del CIF.

Cómo comenzó la causa

La investigación se inició el 17 de diciembre de 2025, a partir de la denuncia del secretario de Gestión Educativa, Williams Becker, que informó que una auditoría interna había detectado una presunta maniobra masiva de incorporación de certificados apócrifos en los procesos de valoración docente.

policia noche.jpg

Según la investigación, la maniobra utilizada captaba a los docentes a través de Facebook con perfiles llamados “Cursos Educar” o bajo el alias “Ana Guzmán”. De esta manera, se ofrecían diplomaturas y postítulos con supuesto puntaje docente, presuntamente avalados por instituciones reales como CEDSA o el Instituto Dr. Emilio Castro.

Los docentes que accedían a la certificación, abonaban cifras que oscilaban entre los 95 mil y los 360 mil pesos. Una vez pagado, recibían los certificados en formato PDF con firmas y sellos escaneados.

El análisis de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmó que la mayoría de los números de registro no existían en las bases oficiales. Se detectaron duplicaciones exactas, múltiples registros asociados a una misma persona y numeraciones inexistentes. Solo cinco coincidían con registros válidos.

allanamiento en cipolletti Foto ilustrativa.

El rol de Bariloche

De acuerdo con las tareas de campo, el entrecruzamiento de datos y las pericias bancarias e informáticas, se logró identificar a tres personas como piezas clave del esquema.

Una docente y preceptora de un colegio secundario de Joaquín V. González, con domicilio en Coronel Mollinedo, cumplía el rol de captación y nexo territorial en el sur salteño. Otra mujer, domiciliada en Embarcación, actuaba como soporte técnico y administrativo en el norte provincial.

Por otro lado, un hombre que operaba desde San Carlos de Bariloche sería el administrador digital de la estructura y destinatario de los fondos recibidos por los certificados apócrifos. Se desconoce si fue el responsable de imprimir los sellos y certificaciones apócrifas en los diplomas.

Operativo narco Feb26 E Foto ilustrativa.

Impacto en los concursos

Hasta el momento, la causa determinó que 53 docentes mejoraron su orden de mérito y que 9 accedieron a horas cátedra tras presentar documentación apócrifa. En los chats incorporados al expediente, varios habrían reconocido que no cursaban ni rendían evaluaciones, sino que adquirían directamente el puntaje con pleno conocimiento de la irregularidad.

Desde UDEC informaron que la investigación continúa respecto de los restantes certificados denunciados y que no se descartan nuevas medidas judiciales, según lo que informó el sitio norteweb.