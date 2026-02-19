Licencias médicas truchas: Río Negro ahorró $20.000 millones tras implementar auditorías

Las alertas llegó al detectar un circuito de certificados truchos, con un médico que recetó más de 2.000 días de licencias. El Gobierno también celebró la reducción del ausentismo.

Desde la implementación del sistema de a uditorías médicas en septiembre de 2024, el Gobierno de Río Negro recuperó más de $20.000 millones . La medida permitió reducir el ausentismo laboral y optimizar el uso de los recursos públicos en la administración estatal.

La decisión surgió como respuesta a una situación preocupante detectada meses antes. Se identificaron circuitos de certificados médicos apócrifos y profesionales que otorgaban licencias de manera indiscriminada, con casos que llegaron a registrar hasta 2.000 días otorgados por un solo médico , lo que derivó en denuncias penales y sumarios administrativos.

Frente a ese escenario, el Ejecutivo provincial resolvió ordenar el sistema e implementar auditorías médicas para desarticular esas prácticas. La iniciativa busca proteger los recursos del Estado provincial y detectar situaciones irregulares como las mencionadas anteriormente.

La cantidad de licencias denegadas desde la implementación de la auditoría

Desde septiembre de 2024 hasta diciembre de 2025 se procesaron miles de solicitudes. En total se pidieron 608.493 días de licencia y la auditoría denegó 274.616 días, equivalente al 45,13%, por inconsistencias o por no cumplir los criterios médicos para su otorgamiento total.

docentes licencias truchas La reducción de licencias en educación contribuyó al ahorro de $20.000 millones.

El sistema no apunta a cuestionar las dolencias declaradas. En la mayoría de los casos se ajustan los plazos de reposo a estándares médicos para evitar excesos, garantizando siempre el tiempo necesario para la recuperación real del paciente.

“El equipo de auditoría tiene una función estrictamente técnica: verificar que el reposo sea acorde al diagnóstico real. Validar un certificado es proteger el derecho de quien realmente necesita curarse, diferenciándolo de quien abusa de los recursos”, explicó la Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

Los datos reflejan un cambio cultural positivo. Al comparar octubre —el mes de mayor demanda histórica— se observa una caída de 14.031 días solicitados en 2025 respecto de 2024, lo que confirma que la fiscalización desactiva pedidos especulativos o sin justificación clínica.

licencias truchas numeros El Gobierno de Río Negro celebró la reducción de ausentismo en los trabajadores estatales.

La reducción del ausentismo en los agentes policiales, profesionales de la salud y docentes

Los ministerios de Educación, Salud y la Policía concentraron el 89% del ahorro total, superando los $17 mil millones. Estas áreas reúnen la mayor cantidad de personal estatal y generan mayor impacto económico por los sistemas de reemplazos y suplencias necesarios para garantizar la prestación de servicios.

Cada ausencia injustificada implica un costo relevante. El promedio estatal ronda los $67.000 diarios, mientras que asciende a $92.000 en profesionales de la Salud, $173.000 en personal policial, $91.000 en agentes penitenciarios y $65.000 en trabajadores del sistema educativo.

“Administrar los recursos públicos exige responsabilidad. Detectar irregularidades es nuestra obligación ante cada contribuyente y la única forma de defender al trabajador estatal que cumple su tarea día a día”, remarcó Lastra.

policia licencias truchas La implementación de las auditorías se realizó a partir de detección de certificados truchos.

Las auditorías también permitió detectar patologías derivadas de la actividad laboral

La implementación del sistema permitió por primera vez sistematizar la información sanitaria de la planta estatal. Este relevamiento facilita detectar patologías recurrentes asociadas a tareas o áreas específicas de desempeño laboral.

Según el informe anual, las principales causas de licencias fueron afecciones respiratorias como faringitis aguda y gripe, además de gastroenteritis viral. También se destacaron las lumbalgias, que si bien generaron menos pedidos, demandaron mayor cantidad de días de reposo.

El control de ausentismo se inicia con un formulario donde el agente adjunta su certificado médico. La auditora externa DIENST – Salud Laboral verifica la solicitud, revisa el diagnóstico y define si los días se otorgan o se deniegan, validando el reposo de quien lo necesita y evitando ausencias sin justificación médica.

El sistema se complementa con consultorios presenciales distribuidos estratégicamente en Cipolletti, Viedma, Choele Choel, General Roca y San Carlos de Bariloche, junto a un esquema de telemedicina y auditorías especializadas que garantizan cobertura en todo el territorio provincial.