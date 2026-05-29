Ya se palpita el Mundial 2026 en las calles de Cipolletti: precios y un boom sorprendente en los puestos callejeros

Una recorrida por distintos puestos ambulantes para conocer los valores y cómo viene la demanda. Cuáles son las camisetas más pedidas y un dato curioso.

En el Parque Rosauer, uno de los puestitos de ventas de camisetas y banderas de la selección.

A pocos días del inicio de la máxima cita futbolística, las calles de Cipolletti empiezan a teñirse de celeste y blanco . La llegada de mundial generó la aparición de los tradicionales puestos de venta ambulante en puntos estratégicos de la ciudad enciende el clima futbolero entre los vecinos .

La oferta urbana se concentra en varias zonas clave. Los vendedores instalaron sus estructuras hace escasos días en el tradicional Parque Rosauer y en la céntrica calle Roca , justo en la cuadra del supermercado La Anónima.

Además, se sumaron otras opciones de venta sobre Circunvalación (intersección con Alem, por ejemplo) y un par en la Naciones Unidas . Ea tanto que en la vecina Fernández Oro , el histórico Roberto comenzó a desplegar su amplio stock en San Martín y Cipolletti, en un lugar estartégico en la puerta de "la Coope" frente al Parque Central. En los puestos principales, el horario de atención extendido va desde las 10 hasta las 20:30 .

camisetas de la seleccion Antonio Spagnuolo

"Por ahora viene tranca la venta, hay que esperar a que cobren todos", analizó Cristian, uno de los vendedores apostados en el Parque Rosauer, respecto al movimiento inicial de estos primeros días.

Furor por las camisetas retro

La nostalgia futbolera ocupa un lugar central en la demanda de este año. Un furor impensado, que iguala o supera a la devoción por las remeras de los ídolos contemporáneos, actuales... "Muchas camisetas retros están de moda, la del '86, la del '94 que fue el último mundial de Diego y la del 2006 que usaban Messi y Riquelme", detalló el popular "Chamaco", un histórico habitante del tablón de Cipo y encargado del puesto de la calle Roca.

camisetas selección Antonio Spagnuolo

Los vendedores comenzaron la actividad esta semana pasada y esperan recibir más mercadería en los próximos días, como banderitas, vuvuzelas, galeras y pelucas. El conocido personaje cipoleño admitió que esperaba con ansias el arribo de las camisetas con los nombres oficiales de los jugadores, una vez que Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados.

Respecto a las expectativas del torneo, el "Chamaco" aportó su mirada basada en la experiencia: "La fiebre se da en el primer partido y cuando pasamos a segunda fase... Yo me tengo fe que llegamos, mínimo a cuartos de final", pronosticó.

Los precios de la pasión popular

Ante la enorme brecha económica con la indumentaria oficial, la venta ambulante se presenta como la alternativa accesible para las familias. "Una camiseta original vale 350 mil pesos; una familia tipo o come o busca una casaca alternativa", defendió Chamaco, quien además destacó que el producto alternativo viene totalmente bordado y ofrece una calidad muy similar.

image - 2026-05-29T202645.144 Antonio Spagnuolo

El listado de precios actualizados en los puestos incluye:

Camisetas retro : 35 mil pesos (40 mil pesos en talles especiales).

: 35 mil pesos (40 mil pesos en talles especiales). Camisetas actuales : 35 mil pesos para niños, 40 mil pesos en talle grande y 50 mil pesos en talles especiales.

: 35 mil pesos para niños, 40 mil pesos en talle grande y 50 mil pesos en talles especiales. Conjuntos de bebé : 25 mil pesos (del talle 0 al 5).

: 25 mil pesos (del talle 0 al 5). Banderas : 25 mil pesos la grande, 18 mil pesos la mediana y 10 mil pesos la chica.

: 25 mil pesos la grande, 18 mil pesos la mediana y 10 mil pesos la chica. Pilusos: 20 mil pesos (incluye opciones del club Cipolletti).

Un público sin edad y el corazón en el pago chico

El perfil de los compradores demuestra que el sentimiento por la selección une a todas las generaciones. "Preguntan de todas las edades, recién un abuelo llevó para una beba de 3 meses", relató el "Chamaco". En sintonía, Cristian agregó: "Viene el padre para comprarle al hijo, la abuela para el nieto, la chica para su novio o al revés; o pibes adolescentes solos o en grupo".

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Hacia el final de la jornada, el histórico vendedor se enfrentó a un dilema futbolístico complejo para cualquier fanático local: ¿El ascenso de Cipolletti o Argentina campeona del mundo? Sin dudar un segundo, el corazón local pudo más que la fiebre global y Chamaco respondió: "El ascenso de Cipo 100%", sentenció con orgullo albinegro.