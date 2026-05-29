Terminó un noviazgo adolescente y denunció acoso de su ex: qué determinó la Justicia

La madre de la joven intervino en la relación por episodios de violencia física, psicológica y hostigamiento por redes. La adolescente ya cambió el número de celular y sigue el acoso.

La Justicia de Río Negro intervino en un noviazgo adolescente marcado por el control, la violencia y la manipulación. Una madre solicitó ayuda en un Juzgado de Paz del Alto Valle para pedir medidas de protección para su hija menor de edad, que vivía episodios de violencia de género y acoso por parte de su ex novio.

La violencia comenzó cuando la adolescente decidió poner fin al noviazgo después de un año de duración . La denuncia relata que el vínculo terminó pocas semanas antes de la intervención judicial.

El caso llegó al juzgado a partir de una presentación realizada por la madre de la víctima , que tomó conocimiento de episodios de violencia física y psicológica durante el vínculo entre los adolescentes.

También explicó que desde que la joven finalizó la relación de noviazgo, el denunciado comenzó un hostigamiento constante por mensajes, llamadas y contacto por redes sociales.

La cantidad de mensajes recibidos por el acusado, derivó en que la joven deba cambiar el número de teléfono, en un intento de ponerle fin al acoso. Según el relato incorporado a la causa, el contacto continuó a través de redes sociales.

ECP JUZGADO DE PAZ (1).JPG La presentación fue realizada por la madre de la adolescente. Estefania Petrella

El fallo también incorporó presuntas expresiones intimidatorias atribuidas al joven denunciado. La jueza consideró que esos episodios provocaron temor tanto en la adolescente como en sus familiares, como el hostigamiento en la rutina educativa de la joven.

El denunciado comenzó a acosar a la adolescente camino a la escuela

La adolescente asistía a una escuela secundaria en una localidad rionegrina, con traslados diarios a pie junto a su hermana y compañeras. El tribunal señaló que si bien la adolescente tienen domicilio en Neuquén, el hostigamiento del joven provocaba efectos directos en Río Negro.

Además, el joven reside en la misma ciudad rionegrina donde se encuentra el establecimiento educativo, lo que facilitaba episodios de acoso directos por la cercanía de la zona geográfica.

Por estos episodios, la mamá de la adolescente solicitó medidas de protección para su hija y el Juzgado de Paz ordenó una prohibición de acercamiento y de contacto en favor de una adolescente. La medida se dictó de forma provisoria y con un plazo determinado, que podrá ser extendido.

La jueza encuadró la decisión en la Ley provincial 3040 y en normas de protección de niñas, niños y adolescentes. También citó la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de Belém do Pará, la Constitución Nacional y leyes nacionales vinculadas con la protección integral y la violencia contra las mujeres.

ESCUELA 199 La joven tiene domicilio en Neuquén y asiste a un establecimiento educativo en una localidad rionegrina. (Foto: archivo)

El Juzgado ordenó una prohibición de acercamiento y de contacto

El Juzgado le ordenó al denunciado mantener distancia de la adolescente y de los lugares que transita en su cotidianeidad, incluso la escuela secundaria donde asiste la joven. Además, la resolución incluye la prohibición de cualquier forma de contacto personal, telefónico, digital o por redes sociales.

La resolución advirtió que cualquier incumplimiento de las medidas podrían derivar en sanciones previstas por la normativa aplicable y en la intervención del Ministerio Público Fiscal por posible desobediencia judicial. También ordenó librar un oficio a la comisaría más cercana a la escuela secundaria, sin afectar la actividad normal del establecimiento.

Otra de las medidas impuestas fue la realización de un tratamiento psicológico con orientación en el abordaje de conductas violentas y perspectiva de género. El juzgado dispuso, además, la remisión de las actuaciones a la Unidad Procesal de Familia competente. El fuero de Familia de Cipolletti confirmó las medidas por el plazo de 90 días.