Las fotos de la masiva marcha docente por el centro de Cipolletti

Se realizó este viernes en el marco del Congreso de la Unter y en medio de diferentes reclamos del sector.

En paralelo al Congreso que la Unter realizaba este viernes en Cipolletti , cientos de docentes de toda la provincia marcharon por el centro de la ciudad para visibilizar su reclamo por el cierre de cargos y otras medidas que, entienden, atentan contra el sector.

Bajo la consigna “en Educación no sobra nadie” y con decenas de banderas y redoblantes, una numerosa columna de maestras y maestros copó las calles más transitadas de la ciudad y se hizo escuchar con sus gritos de guerra .

La ruidosa y a la vez pacífica manifestación se inicio alrededor de las 18.30 en la esquina de Irigoyen y Sáenz Peña , con el detalle de que el Congreso tenía lugar en el Círculo Italiano , ubicado a metros de esa intersección.

Masiva Marcha Docente en el centro de Cipolletti

“Aprovechamos el Congreso porque hay dos reclamos urgentes. Uno es por el cierre de cargos del nivel inicial, que implica despidos. Y el otro es la situación de la escuela especial, niños con discapacidad que van a tener vulnerados sus derechos ante la fusión de dos escuelas -la 24 y la 4-“, indicó a LM Cipolletti Mauricio Ovadilla, Secretario Adjunto de la Unter.

“¿Por qué tanto enojo y preocupación?”, se preguntó a la hora de fundamentar la gigantesca movida. “Es que los docentes cobran salarios de pobrezas, no llegan a pagar el alquiler, compran comida con tarjetas de crédito, se están endeudando. Es una situación que desespera. Por eso hoy vinieron compañeras y compañeros de Roca, de Catriel, de Cinco Saltos, Bariloche y de toda las provincia, ya que estamos discutiendo los pasos a seguir tras las propuestas insuficientes”, agregó.

“Cerrar cargos implica no tener el seguimiento que necesitan las infancias y que se amontonen niños y no se puede trabajar como corresponde. Son cientos de niños en toda la provincia que se van a quedar sin poder ir a salita de 3”, redondeó.

Las mejores fotos de la marcha, por Antonio Spagnuolo

