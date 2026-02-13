Presentaron la 40° Corrida de Cipolletti con récord de 20 mil remeras y figuras internacionales

Se presentó la edición por los 40 años de La Corrida de Cipolletti con atletas nacionales e internacionales y la presencia de figuras del fútbol argentino. Enterate los detalles y cómo participar.

En un Parque Rosauer colmado de vecinos, autoridades y representantes del sector privado, se lanzó oficialmente este viernes la 40° edición de la Corrida Ciudad de Cipolletti , el evento deportivo más emblemático de la región y uno de los más convocantes de la Patagonia. La cita será el próximo 7 de marzo a las 20, pero la ciudad ya comenzó a vivir una previa que promete ser histórica.

El acto estuvo encabezado por el intendente Rodrigo Buteler junto al director general de Deportes, Leandro Domini , y contó con la participación de autoridades locales, provinciales y más de 40 empresas que acompañan la organización. La postal del lanzamiento reflejó la importancia de una competencia que trasciende lo deportivo y se consolida como parte de la identidad cipoleña.

“Llegamos a este momento tan cerquita de La Corrida , pero hay un trabajo enorme atrás de todo esto”, destacó Buteler, quien puso en valor el esfuerzo de los equipos municipales y de quienes sostienen la organización desde hace años. “Hay mucha gente trabajando para que el circuito esté en condiciones , prolijo, ordenado, con todos los detalles cuidados”, agregó.

ECP CORRIDA CIPOLITO CAMISETA (304) Las 20 mil remeras que se entregarán hacen alusión al año de mundial. Estefania Petrella

Un evento financiado por el sector privado

Uno de los aspectos que más se resaltó durante la presentación fue el modelo de financiamiento de la Corrida. Según explicó el jefe comunal, la edición 2026 contará con el respaldo de 41 empresas locales, lo que permite que el evento no represente un costo para las arcas municipales.

“Todo lo que va a pasar en la corrida está 100% financiado por empresas de la ciudad. Eso significa que a la Municipalidad, y por ende a los contribuyentes, no nos cuesta un peso”, afirmó Buteler. Y agregó: “Es una muestra de que cuando el sector público y privado trabajan juntos, la ciudad avanza”.

ECP CORRIDA CIPOLITO CAMISETA (277) La corrida será el sábado 7 de marzo a las 20. Estefania Petrella

Entre el alto rendimiento y la fiesta popular

La Corrida de Cipolletti mantiene su doble perfil: por un lado, el competitivo, con atletas de nivel internacional; y por otro, el participativo, que convoca a miles de familias.

En ese sentido, el intendente remarcó que se trata de un evento “a la altura de cualquier carrera del mundo”, con un circuito homologado que forma parte del calendario oficial y suma puntos para el ranking. Entre las figuras confirmadas se encuentran el último ganador, el brasileño Jerónimo Wendell, y la destacada atleta Florencia Borelli, considerada la mejor sudamericana y poseedora del récord del circuito.

A la par, la edición de este año marcará un récord histórico en la modalidad recreativa: se entregarán 20 mil remeras, cinco mil más que en 2025. “Es la corrida familiar, la que nos gusta a todos, donde nos reencontramos, caminamos, compartimos. Es un momento único para la ciudad”, señaló Buteler.

ECP CORRIDA CIPOLITO CAMISETA (234) Corredores pioneros y vecinos, se hicieron presentes en el lanzamiento oficial. Estefania Petrella

Una experiencia que trasciende lo deportivo

Desde la organización destacaron que la Corrida no es solo una competencia, sino una experiencia integral que suma propuestas culturales, gastronómicas y recreativas.

El director de Deportes, Leandro Domini, subrayó el valor simbólico del evento: “La corrida trasciende cualquier gestión. Todos los gobiernos eligieron sostenerla porque representa algo muy importante para la ciudad”.

Además, anticipó una nutrida agenda paralela que incluirá intervenciones culturales a lo largo del circuito, la feria gastronómica “Semilla” en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC), el paseo de artesanos en la plaza San Martín y espectáculos callejeros.

Burrito Ortega y Flaco Schiavi Los ex futbolistas profesionales de River y Boca, brindarán una charla abierta el viernes 6 de Marzo en el CCC. Ilustración

Entre las novedades más destacadas, se confirmó la presencia de los ex futbolistas de River y Boca, Ariel “Burrito” Ortega y Rolando “Flaco” Schiavi, quienes participarán de una charla abierta el 6 de marzo en el CCC.

También se presentó oficialmente a “Cipolito ”, la mascota de esta edición, pensada como un ícono para acompañar el espíritu festivo del evento.

Cómo será la competencia

La largada será el sábado 7 de marzo a las 20 desde el circuito homologado de calle Pacheco. Primero partirán los atletas de los 10 kilómetros competitivos y luego se dará paso a la prueba integrativa de 4 kilómetros.

Además, se sumará nuevamente la categoría para mascotas, con 500 cupos disponibles y entrega de pecheras para los animales, una propuesta que ganó protagonismo en las últimas ediciones.

La competencia contempla múltiples categorías por edades, tanto en masculino como femenino, además de divisiones inclusivas como silla de ruedas y no videntes, con acompañamiento.

ECP CORRIDA CIPOLITO CAMISETA (272) Más de 40 empresas se suman a la corrida, haciendo un evento a costo cero para los contribuyentes. Estefania Petrella

Inscripciones en marcha y gran expectativa

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la página web del municipio. Para la prueba competitiva de 10K, el costo es de $35.000, mientras que la participación en la corrida familiar es gratuita, con acceso a la remera oficial.

Hasta el cierre de esta nota, ya se registraban 217 atletas en la categoría competitiva y más de 3.000 personas en la modalidad recreativa, números que anticipan una convocatoria masiva.

La edición anterior reunió a más de 850 corredores en la prueba principal y coronó a figuras internacionales, consolidando el perfil de la Corrida como una de las más importantes del país.

Con cuatro décadas de historia, Cipolletti se prepara para vivir una nueva edición de su evento insignia. Una carrera que combina deporte, cultura y que moviliza a todos los vecinos que cada año vuelven a confirmar su lugar en el corazón de la ciudad.