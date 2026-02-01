Arranca la cuenta regresiva: Cipolletti ya se prepara para La Corrida 2026

La ciudad ya comenzó con los preparativos para el histórico evento deportivo a poco más de un mes de su edición N°40.

Cada vez falta menos para que se realice la edición N°40 de La Corrida de Cipolletti y en la ciudad ya comenzaron los preparativos para que sea un evento histórico . Durante esta semana se realizarán distintos trabajos en la zona donde se realizará la competición para que haya una carrera inolvidable.

Según describieron desde el gobierno municipal, ya se iniciaron las tareas de repintado de cordones cuneta sobre calle Pacheco, punto de partida y parte del recorrido de la prueba atlética.

Y adelantaron que próximamente continuarán con la colocación de señalización y cartelería, "la cual constituirá un pasillo histórico por los 40 años de La Corrida ", adelantaron.

En ese sentido, detallaron que continúan trabajando con el plan de iluminación led en el recorrido, y sectores aledaños, la mejora y parquización del Paseo Urbano de Alem, entre otras tareas.

image

Todo lo que tenés que saber de La Corrida de Cipolletti

El histórico evento que mueve a la ciudad y la región espera contar con más de 20.000 participantes y miles de familias acompañando la fiesta del deporte de la ciudad.

Esta edición de La Corrida Ciudad de Cipolletti se realizará el sábado 7 de marzo, tendrá la prueba familiar de 4 kilómetros (largada a las 20 horas) y la prueba competitiva de 10 kilómetros (largada a las 21.30), desde Pacheco y Rivadavia, junto a la 2° Corrida para las Mascotas.

Además, este año será una edición muy especial, "se celebran cuatro décadas de historia de esta competencia que se ha convertido en un clásico", destacaron desde el gobierno municipal.

Cipolito, la mascota oficial de La Corrida de Cipolletti

En los últimos días se llevó a cabo la presentación de la mascota oficial que acompañará todos los eventos que se desarrollarán durante La Corrida. Se trata de "Cipolito", un cuis que representa la identidad local y el espíritu deportivo. "Refleja el espíritu de los cipoleños: activo, cercano, simpático y profundamente conectado con su entorno natural", describieron.

Con respecto a la agenda del evento, las actividades comenzarán la próxima semana con la 2° edición de la Milla Nocturna, que se llevará a cabo el viernes 6 de febrero a las 20 hrs. sobre la calle Fernández Oro. La inscripción aún está abierta a través del siguiente LINK: https://millanocturna.cipolletti.gob.ar/.

En esta competición, la distancia de carrera será de 1.609 mts, y permite la participación de personas de experiencia en la actividad del running, como así también de aquellas que desean empezar a incursionar en el deporte.

Además, este 2026 también se realizará la 10° edición del Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social: 5 y 6 de marzo en el Complejo Cultural Cipolletti y en el Complejo Deportivo Municipal. La convocatoria es abierta a todo público, aunque está orientada principalmente a profesores, licenciados, y estudiantes de educación física, kinesiólogos y médicos.

Las inscripciones están abiertas a través de la página web de la Municipalidad a través del siguientes LINK: https://congreso.cipolletti.gob.ar/.