La Corrida de Cipolletti ya tiene a su mascota: el municipio presentó a Cipolito

El gobierno local hizo oficial la presentación de la mascota que tendrá el histórico evento deportivo de la ciudad.

El gobierno local presentó a la mascota para la histórica edición del evento deportivo.

Cada vez falta menos para la edición número 40 de la Corrida Ciudad de Cipolletti y este año tendrá un carácter especial por tratarse de un aniversario especial. Por eso, desde el municipio local presentaron a la mascota que tendrá el tradicional evento deportivo que reúne a miles de corredores y familias.

Cipolito es el nombre de la mascota y se trata de un cuis que " representa la identidad local y el espíritu deportivo de la Corrida Ciudad de Cipolletti", aseguraron desde el Ejecutivo local.

Además, remarcaron que " refleja el espíritu de los cipoleños : activo, cercano, simpático y profundamente conectado con su entorno natural".

Cipolito: la nueva mascota de la Corrida de Cipolletti

Sobre su nombre, plantearon que se trata de un guiño cariñoso al apodo que los propios vecinos usan para identificarse. "Sintetiza la pertenencia a una comunidad que corre, crece y celebra unida cada edición de la carrera de calle más importante del país", comentaron.

Embed

Además, explicaron que la elección de el cuis se dio ya que se trata de un pequeño roedor típico del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. "Es un habitante auténtico de la región: se lo puede ver correteando entre chacras, zonas verdes y bordes de canaletas, siendo parte del paisaje cotidiano", sostuvieron.

image

Desde la Dirección General de Deportes indicaron que la elección de la mascota no fue casual. "El cuis combina velocidad, resistencia y simpatía, tres rasgos que definen tanto a los atletas como al espíritu del evento", argumentaron. En ese sentido, señalaron que su carácter sociable refleja el espíritu colectivo de un evento que convoca todos los años a miles de personas.

De esta manera, Cipolito fue presentado con los colores oficiales de la Corrida 2026 (verde, gris y naranja) para integrarse a la identidad gráfica del evento, vistiendo su camiseta con el logo conmemorativo de los 40 años.

Cómo es la agenda de la Corrida 2026

La segunda edición de la Milla nocturna se llevará a cabo el 6 de febrero a las 20 horas sobre la calle Fernández Oro. Cabe recordar que las inscripciones abiertas a través del siguiente LINK

La distancia a recorrer es de 1.609 mts, y permite la participación de personas de experiencia en la actividad del running, como así también de aquellas que desean empezar a incursionar en el deporte.

Mientras que el Primer Museo Histórico de la Corrida, se montará en las instalaciones del Complejo Cultural Cipolletti durante todo el mes de febrero. Su apertura será el 3 de marzo.

El 10° Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social se desarrollará el 5 y 6 de marzo en el Complejo Cultural Cipolletti y en el Complejo Deportivo Municipal.

La 40° Corrida Ciudad de Cipolletti se realizará el 7 de marzo. La prueba familiar de 4 km largará a las 20 horas y la prueba competitiva de 10 km comenzará a las 21.30 horas desde Pacheco y Rivadavia. Mientras que la 2° Corrida para las Mascotas: 7 de marzo.