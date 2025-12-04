La ciudad se prepara para una edición histórica de la 40º Corrida de Cipolletti en 2026: todos los detalles

El intendente Buteler confirmó que se correrá en el circuito homologado de calle Pacheco. Habrá récord de cupos, competencias complementarias y más actividades.

El 7 de marzo se realizará la Corrida de Cipolletti con varias novedades en su 40º edición.

El intendente Rodrigo Buteler anunció oficialmente que la próxima edición de la tradicional Corrida de Cipolletti tendrá lugar el sábado 7 de marzo , en el circuito homologado de calle Pacheco.

Se trata de la competencia de calle más importante de la Patagonia por su masiva participación, que cada año reúne a cientos de personas en la prueba familiar de 4 kilómetros, que comenzará el día indicado a las 20 y a corredores de elite en los 10 kilómetros competitivos, que tendrán su largada a las 21.30.

Además de su impacto deportivo, la Corrida atrae a atletas de distintos puntos del país y del extranjero, lo que genera movimiento turístico y económico en la ciudad.

El sábado 7 de marzo a las 20 hs volvemos a vivir la fiesta deportiva más grande de la ciudad… ¡y este año cumple 40!

Pero la celebración arranca antes: en febrero llega la Milla Nocturna, para encender la previa, y también vuelve la…

Buteler invitó a la comunidad a acompañar esta edición “histórica y emotiva”, en la que se establecerá un récord de cupos: habrá 20.000 inscripciones disponibles, con el objetivo de que nadie se quede sin la remera oficial.

Junto al intendente, el secretario de Deportes Leandro Domini, confirmó además que la Milla nocturna será el 6 de febrero.

Cuatro décadas de una tradición cipoleña

La Corrida Ciudad de Cipolletti celebrará en 2026 sus 40 años de historia. La primera edición se realizó el 12 de marzo de 1986 y contó con solo 70 corredores, con triunfo del reconocido atleta Julio Gómez.

Desde 1991, la competencia empezó a recibir corredores de países vecinos como Chile y Brasil, lo que impulsó un crecimiento sostenido tanto en la prueba competitiva como en la familiar.

La ciudad busca reafirmar el espíritu de la Corrida: promover la actividad física y destacar el deporte como sinónimo de salud y bienestar comunitario.

Un circuito con homologación nacional

Desde 2017, el trazado de la competencia está homologado por la Confederación Argentina de Atletismo (C.A.D.A), lo que permite que los atletas obtengan registros oficiales y que sus marcas sean incluidas en los rankings nacionales.

El corredor se mantendrá igual al de años anteriores, comenzando en calle Pacheco. La organización anticipó que habrá además sorpresas, actividades deportivas y propuestas recreativas para disfrutar en familia.

Actividades especiales por la 40° edición

En el marco del aniversario, se desarrollarán eventos que acompañarán la previa de la Corrida:

2° Milla Urbana Nocturna Será el 14 de febrero sobre calle Fernández Oro. Una carrera rápida y atractiva, destinada a niños y adultos.

2° Corrida para Mascotas Se realizará el mismo 7 de marzo , como parte de la jornada festiva.

10° Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social Tendrá lugar los días 5 y 6 de marzo en el Complejo Cultural Cipolletti y en el Complejo Deportivo Municipal.

Balance de la última edición

La 39° Corrida convocó a más de 15.000 personas, marcando un récord histórico de inscriptos. En los 10 kilómetros competitivos participaron más de 900 atletas.

La edición 2025 sumó además dos novedades: la primera prueba para correr con mascotas —que reunió a unos 500 perros— y la primera Milla Nocturna, de la que participaron 200 atletas y se consolidó como la previa oficial de la Corrida.