Todo mal con los vecinos: "Hdp dejá de hacer ruido, te voy a matar"

Un hombre y su hijo -ambos mayores- fueron denunciados por una mujer que dijo que la amenazan y hostigan. La Justicia de Paz dictó medidas para protegerla.

El Juzgado de Paz de Cinco Saltos intervino en la presentación que hizo la mujer, que denunció por hechos de violencia a dos vecinos.

Una mujer de Cinco Saltos denunció en la policía a dos vecinos - padre e hijo - por violencia de género . Asevera que la amenazan y la hostigan permanentemente y que teme que pueda ser víctima de agresiones físicas.

La presentación la hizo el último 30 de noviembre en la Comisaría de la Familia de esa ciudad y luego hizo una ampliación en una audiencia realizada en el Juzgado de Paz local, cuyo titular Enzo Espejo advirtió que, de acuerdo a su relato , “existen indicadores de violencia”, por lo que debía dictar medidas para protegerla.

Mencionó que la vecina describió amenazas “ con la clara intención de causar daños en la integridad física de la denunciante”, como también “ la existencia de actos de vigilancia constante y control de acciones”.

"Acosada todo el tiempo"

Agregó que "me siento acosada todo el tiempo a través de miradas y vigilando todas las cosas que hago o dejo de hacer" y destacó que en una ocasión "... sale este masculino (no precisa si el padre o el hijo) gritando Hdp… dejá de hacer ruido, te voy a matar”.

No se describe en la documentación judicial el motivo del conflicto, pero por su tenor quedó comprendido en lo que establece la Ley provincial 4650, que adhiere a la Nacional 26485, que regula la “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres”.

Como primera medida, Espejo ordenó a ambos hombres la prohibición de acercamiento tanto en forma personal como a la vivienda de la denunciante, como tampoco deberán realizarle todo tipo de actos molestos y agravios. La pauta incluye mensajes de texto o por redes sociales. Les aclaró también a los dos que en caso de incumplimiento serán acusados de desobediencia de una orden judicial y deberán responder al Ministerio Público Fiscal.

Comisaría Cinco Saltos.jpeg El interior de la Comisaría 7ma muestra graves problemas edilicios. No tienen gas y sufren cortes de energía por problemas internos. Archivo

Pero además dispuso requerir a la Fiscalía Descentralizada local para que intervenga en el proceso y poner en conocimiento al Juzgado de Familia de turno, a la Comisaría 7ma y a la Comisaría de la Familia.

Podrán requerir asistencia médica o psicológica

Por otra parte, el magistrado también estableció que tanto la víctima como los denunciados deberán recurrir, en caso que lo requieran “asistencia médica o psicológica, a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres”.

Les indicó concurrir “de manera inmediata” al servicio de Salud Mental del hospital local o a un establecimiento médico de similares características.

Asimismo les hizo saber que las medidas dictadas tendrán una vigencia de 60 días, plazo que quedará a consideración del Juez de Familia de Turno, que lo podría modificar.

En esa instancia deberán contar con patrocinio letrado y designar un abogado particular o, en caso de carecer de recursos, podrán asistir a las Defensorías de Pobres y Ausentes para acceder al Servicio de Asistencia Legal Gratuita.