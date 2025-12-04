Todo mal con los vecinos: "Hdp dejá de hacer ruido, te voy a matar"
Un hombre y su hijo -ambos mayores- fueron denunciados por una mujer que dijo que la amenazan y hostigan. La Justicia de Paz dictó medidas para protegerla.
Una mujer de Cinco Saltos denunció en la policía a dos vecinos -padre e hijo- por violencia de género. Asevera que la amenazan y la hostigan permanentemente y que teme que pueda ser víctima de agresiones físicas.
La presentación la hizo el último 30 de noviembre en la Comisaría de la Familia de esa ciudad y luego hizo una ampliación en una audiencia realizada en el Juzgado de Paz local, cuyo titular Enzo Espejo advirtió que, de acuerdo a su relato, “existen indicadores de violencia”, por lo que debía dictar medidas para protegerla.
Mencionó que la vecina describió amenazas “con la clara intención de causar daños en la integridad física de la denunciante”, como también “la existencia de actos de vigilancia constante y control de acciones”.
"Acosada todo el tiempo"
Agregó que "me siento acosada todo el tiempo a través de miradas y vigilando todas las cosas que hago o dejo de hacer" y destacó que en una ocasión "... sale este masculino (no precisa si el padre o el hijo) gritando Hdp… dejá de hacer ruido, te voy a matar”.
No se describe en la documentación judicial el motivo del conflicto, pero por su tenor quedó comprendido en lo que establece la Ley provincial 4650, que adhiere a la Nacional 26485, que regula la “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres”.
Como primera medida, Espejo ordenó a ambos hombres la prohibición de acercamiento tanto en forma personal como a la vivienda de la denunciante, como tampoco deberán realizarle todo tipo de actos molestos y agravios. La pauta incluye mensajes de texto o por redes sociales. Les aclaró también a los dos que en caso de incumplimiento serán acusados de desobediencia de una orden judicial y deberán responder al Ministerio Público Fiscal.
Pero además dispuso requerir a la Fiscalía Descentralizada local para que intervenga en el proceso y poner en conocimiento al Juzgado de Familia de turno, a la Comisaría 7ma y a la Comisaría de la Familia.
Podrán requerir asistencia médica o psicológica
Por otra parte, el magistrado también estableció que tanto la víctima como los denunciados deberán recurrir, en caso que lo requieran “asistencia médica o psicológica, a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres”.
Les indicó concurrir “de manera inmediata” al servicio de Salud Mental del hospital local o a un establecimiento médico de similares características.
Asimismo les hizo saber que las medidas dictadas tendrán una vigencia de 60 días, plazo que quedará a consideración del Juez de Familia de Turno, que lo podría modificar.
En esa instancia deberán contar con patrocinio letrado y designar un abogado particular o, en caso de carecer de recursos, podrán asistir a las Defensorías de Pobres y Ausentes para acceder al Servicio de Asistencia Legal Gratuita.
