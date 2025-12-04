Conductora borracha que mató a un peatón en Cipolletti fue condenada y seguirá en libertad

Ocurrió el año pasado en el barrio Luis Piedrabuena. La mujer manejaba con 1,75g/l. Admitió su culpa y le dieron prisión en suspenso. Acordó pautas de conducta y un resarcimiento.

El sector de la calle Bolivia de Cipolletti donde se produjo el incidente vial que causó el fallecimiento del vecino.

Una mujer que conducía borracha y mató a un peatón en el barrio Luis Piedrabuena de Cipolletti alcanzó un acuerdo con el reconocimiento de su culpa y fue condenada a tres años de prisión en suspenso que no la lleva tras las rejas , aunque deberá cumplir pautas de comportamiento . Además deberá abonar a familiares de la víctima una reparación simbólica de 4 millones de pesos . Se trata de un monto independiente al que se pueda llegar a definir en la instancia Civil.

El incidente vial ocurrió el 17 de agosto del año pasado, minutos después de las 8 de la mañana. La mujer identificada como Viviana Muñoz manejaba una camioneta Ford Eco Sport por la calle Bolivia en dirección al este y, al atravesar la cuadra entre las calles Río Colorado y Pastor Bowdler, embistió a JFCG que cruzaba caminando rumbo al norte.

El impacto, que alertó a vecinos que llamaron a la policía y al hospital, le causó al hombre politraumatismos graves que le provocaron la muerte minutos más tarde.

Alcoholemia positiva

El test de alcoholemia realizado a la conductora arrojó que llevaba 1,75g/l, por lo que se encontraba en estado de ebriedad y circulaba de manera “imprudente y faltando el deber de cuidado”, indicó la acusación presentada por la fiscalía, representada por Giovanna Moro.

En principio también le habían achacado que iba a exceso de velocidad, un agravante que no se pudo acreditar, según determinaron las pericias.

Finalmente la imputaron por “homicidio culposo agravado” por registrarse un nivel de alcohol superior a 1 gramo por litro de sangre, de acuerdo a lo que establece la Ley Nacional de Tránsito 24449.

Acuerdo entre las partes

La causa se encaminó a un juicio abreviado por el acercamiento logrado entre la Fiscalía, el abogado querellante Guillermo Gómez que representó al hijo de JFCG y el defensor de la acusada, Diego Quiroz.

El acuerdo, que requería el reconocimiento de la culpa de la imputada, establecía imponerle tres años de cárcel condicional, posible por su carencia de antecedentes computables. La pena además incluyó la inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo automotor por el plazo de cinco años, más tres años de pautas de comportamiento. Entre ellas realizar un curso de manejo defensivo de manera virtual, continuar con el tratamiento sicológico que viene realizando para “evitar hechos como el imputado” y efectuar un total de 150 horas comunitarias en el hospital local.

A ello se sumó el pago de $4 millones al querellante como reparación simbólica, que podrá desembolsar en cuotas.

El resto de las pautas son las de rigor: fijar y mantener el domicilio; no cometer nuevo delito; presentarse cada tres meses en el Juzgado de Ejecución a partir de febrero del año próximo y asistir a la Delegación del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados (IAPL) para someterse a las reglas de ese organismo.

Asimismo tampoco debe consumir “en exceso alcohol ni estupefaciente sobre todo en lugares públicos”.

El juez Julio Sueldo aceptó la propuesta de las partes y dictó el fallo en los términos planteados. Destacó que las pruebas reunidas sostuvieron la acusación, como las pericias médicas y accidentológicas, además del testimonio de vecinos que afirmaron que la víctima tenía el hábito de caminar, y policías de la Comisaría 24 y del Gabinete Criminalístico que participaron en el procedimiento. Además también valoró el magistrado el reconocimiento de la culpa por parte de la mujer.

El fallo también establece que debe ser comunicado a los registros correspondientes, como de reincidencia, Departamento Tránsito de la Municipalidad de Cipolletti, Regional Quinta de Policía, y al Sistema Federal Policial.